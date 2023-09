São Paulo

A 3 Corações terá um estande dentro do festival The Town, que acontece dos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no qual servirá café com refil ilimitado.

Por R$ 15, o consumidor pode recarregar o copo quantas vezes desejar ao longo de todo o evento. O grão disponível no refil será o Gourmet Dark Roast.

Ativação da 3 Corações no The Town terá refil de café e terraço panorâmico - Divulgação

A marca oferecerá ainda coquetéis cafeinados, como o Espresso Johnnie Lemon —que leva ainda refrigerante de limão e uísque— e um gim tônica de café.

O espaço ficará localizado próximo ao market square e terá um terraço panorâmico. Além desta ativação principal, a empresa terá outros dois estandes destinados exclusivamente à degustação de produtos.

O Grupo 3corações é o maior do setor no Brasil e tem como principais concorrentes a JDE —detentora de rótulos como Pilão e L'OR— e a Melitta.

