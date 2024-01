A escritora Marina Colasanti e o ilustrador Nelson Cruz foram anunciados nesta quinta-feira, dia 18, como finalistas do prêmio Hans Christian Andersen, um dos principais do mundo, considerado o Nobel da literatura infantojuvenil.

Ambos foram escolhidos pelo conjunto de suas obras. Com isso, o Brasil se torna o único país com finalistas nas duas categorias do troféu deste ano —enquanto Colasanti concorre entre os escritores, Cruz disputa o prêmio entre os ilustradores.

A escritora Marina Colasanti, 80 em sua casa, no Rio de Janeiro, em 2017 - Zô Guimarães/Folhapress

O anúncio dos vencedores está marcado para o dia 8 de abril, durante a Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália, o principal evento do mercado editorial para esse público. Já a cerimônia de premiação ocorrerá também na Itália, em Trieste, entre os dias 30 de agosto e 1° de setembro.

Retrato do ilustrador e artista plástico Nelson Cruz - Divulgação

"Os critérios utilizados para avaliar as nomeações incluíram a qualidade estética e literária, bem como o frescor e a inovação do corpo da obra; a capacidade de ver o ponto de vista da criança e de aumentar sua curiosidade", disse a nota divulgada pelo IBBY, sigla em inglês para a Organização Internacional dos Livros para Jovens, que organiza o prêmio, entregue a cada dois anos.

Na categoria para escritores, os outros finalistas, além de Colasanti, são Heinz Janisch, da Áustria; Lee Geum-yi, da Coreia do Sul; Bart Moeyaert, da Bélgica; Timo Parvela, da Finlândia; e Edward van de Vendel, da Holanda.

Já Nelson Cruz é finalista ao lado dos ilustradores Cai Gao, da China, Iwona Chmielewska, da Polônia; Elena Odriozola, da Espanha; Sydney Smith, Canadá; e Paloma Valdivia, do Chile.

O Brasil já venceu o Hans Christian Andersen outras três vezes, caso único entre os latino-americanos. Entre os escritores, Lygia Bojunga ganhou o troféu em 1982, enquanto Ana Maria Machado venceu em 2000. Na categoria para ilustradores, Roger Mello foi o premiado em 2014.

Fora eles, a única autora da América Latina a também vencer o Andersen foi a escritora argentina Maria Teresa Andruetto, em 2012.

Não é exagero dizer que Marina Colasanti desponta como uma das favoritas ao Andersen deste ano. A escritora, nascida na Eritreia, ganhou o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, no ano passado, também pelo conjunto da obra. Além disso, recebeu mais de 20 troféus da FNLIJ, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e quase uma dezena de Jabutis —entre eles, a melhor ficção de 2014, com o infantojuvenil "Breve História de um Pequeno Amor".

Já o mineiro Nelson Cruz é um dos principais nomes da ilustração brasileira, autor de clássicos do livro ilustrado contemporâneo, como "No Longe dos Gerais" e "A Máquina do Poeta", por exemplo, inspirado em Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade, respectivamente. Em 2021, ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro do ano por "Sagatrissuinorana", no qual ilustrou texto de João Luiz Guimarães.

O Hans Christian Andersen é entregue desde 1956 e já teve entre seus vencedores nomes como a sueca Astrid Lindgren, autora de "Pippi Meialonga"; o americano Maurice Sendak, de "Onde Vivem os Monstros"; além do italiano Gianni Rodari, da suíça Albertine, do alemão Wolf Erlbruch, do inglês Anthony Browne e tantos outros. A lista completa pode ser vista aqui.



Escritores finalistas Marina Colasanti (Brasil) Heinz Janisch (Áustria) Lee Geum-yi (Coreia do Sul) Bart Moeyaert (Bélgica) Timo Parvela (Finlândia) Edward van de Vendel (Holanda)