São Paulo

Depois de ser derrotado pela França e pela Alemanha e ter conquistado uma vitória sobre o Japão, ainda na fase de grupos, o Brasil conseguiu a classificação para as quartas de final do basquete masculino nas Olimpíadas de Paris-2024. O chaveamento, que aconteceu no último sábado (3), colocou o time brasileiro em uma saia justa: o adversário agora é o "dream team" dos Estados Unidos. O mata-mata acontece nesta terça-feira (6) às 16h30, horário de Brasília.

O time, que tem nomes de peso como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, faz a melhor campanha das Olimpíadas até agora, invicto há três jogos. Os EUA têm a maior liga de basquete do mundo e é o país de destaque na modalidade. Nas redes, o jogo já está decidido com derrota brasileira, mas ter algum tipo de esperança é comparado a jogar na Mega-Sena: perder é certo, mas sonhar é de graça.

LeBron, que afirma estar estudando os jogos de seu próximo adversário, é considerado um dos maiores jogadores da NBA e do basquete de todos os tempos. Juntam-se a ele outros dois craques veteranos da NBA: Stephen Curry e Kevin Durant. O "time dos sonhos" de Paris-2024 rendeu comparações ao "dream team" de 1992, que tinha Magic Johnson, Michael Jordan e Larry Bird, e ainda ao "redeem team" que, além do próprio LeBron, ainda contava com Carmelo Anthony e Kobe Bryant, morto em 2020.

Agora, vencê-los demandará do time brasileiro "o poder da amizade e de um sonho". "As medalhas de ouro são as amizades que fazemos pelo caminho", diz internauta.

O jogo vai ser como Space Jam, o Brasil são os "Looney Tunes", mas o Michael Jordan está torcendo para o outro lado.

O uniforme para torcer pelo Brasil.

Pode vir tranquilo, Dream Team, só venha sem todos os seus jogadores.

Eles têm o Team, nós temos o Dream.

O embate vai ser como os Vingadores lutando contra a Turma da Mônica.

Alguns, porém, têm esperança de que o Brasil possa vencer os Estados Unidos, fazendo história nessas Olimpíadas.

LeBron se garante na quadra, mas e no passinho?

Além do embate EUA x Brasil no basquete, amanhã o Brasil enfrenta a República Dominicana no vôlei de quadra feminino e a Espanha na semifinal do futebol. No X, esta terça-feira pode ser um dos piores dias para o país desde o início dos Jogos.