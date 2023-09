São Paulo

O IPq-HCFMUSP (Instituto da Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) promove no próximo dia 22, das 8h às 17h, o IPq Portas Abertas 2023, evento gratuito em que a população tem a oportunidade de aprender e tirar dúvidas sobre saúde mental com especialistas da instituição.

A nona edição do simpósio terá mais de 150 palestras e atividades gratuitas em que os profissionais da área vão conversar e prestar informação correta, em linguagem simples e com base científica, sobre os transtornos psiquiátricos. O objetivo principal é combater o estigma e o preconceito associados às doenças mentais, estimulando as pessoas a procurar ajuda e tratamento.

Entrada do IPq-HCFMUSP, no bairro Cerqueira César, na região central de São Paulo - Divulgação

Para participar, é preciso entrar no site do evento, escolher uma palestra e clicar na lupa azul do lado direito. O leitor poderá verificar o horário, o especialista que ministrará a conferência e em qual bloco e andar será realizada a atividade. Embaixo, na mesma página, há um botão verde escrito "participar" em que o interessado deve se cadastrar. É possível se inscrever em até cinco encontros.

Serão abordadas mais de 160 patologias diferentes, entre as quais depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, suicídio, dependência química, psicoses, esquizofrenia, Alzheimer e emergências em psiquiatria.

Algumas das palestras são: Pânico e fobias, das 8h30 às 9h30, conduzida pelos psiquiatras Luiz Vicente F. de Mello e Sérgio de Barros Cabral; Transtornos dismórficos: feiura imaginária, das 13h30 às 14h30, ministrada pelo professor Táki A. Cordás; Os sobreviventes do suicídio - posvenção, das 8h30 às 9h30, feita pela psiquiatra Alexandrina Meleiro.

Além das aulas, o público poderá participar das práticas integrativas e complementares, tais como shiatsu, reiki, auriculoterapia, aromaterapia, conversar com representantes de entidades de apoio como o CVV (Centro de Valorização da Vida), a Abre (Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia), e a Abrata (Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos).

Também haverá exposições de arte de pacientes, lançamentos de livros, oficinas de atividades manuais.

9ª edição do IPq Portas Abertas

Quando 22/9, das 8h às 17h

Onde IPq-HCFMUSP, rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 785, bairro Cerqueira César, região central de São Paulo

Quanto grátis; para participar, acessar a plataforma de inscrições e escolha até cinco atividades em ipqportasabertas.hc.fm.usp.br; certificados de participação serão fornecidos a partir do pagamento de uma taxa única de R$ 150

