Nos anos 1950, a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina), com base nas pesquisas de Raúl Prebisch, Hans Singer e Celso Furtado, entre outros, questionou a conveniência de ancorar a participação no comércio internacional com base na teoria da vantagem comparativa e do livre comércio. Eles desenvolveram a teoria da troca desigual para explicar a deterioração estrutural dos termos de troca dos países que, de acordo com sua vantagem comparativa, se especializaram na produção de produtos agrícolas e matérias-primas.

Isso deu origem ao que ficou conhecido como modelo cepalino. Este consistia em promover a industrialização tornando lucrativa a produção local de produtos industriais anteriormente importados por meio de protecionismo tarifário e subsídios. Assim, os países latino-americanos optaram por não esperar que as forças do mercado e o livre comércio promovessem sua industrialização em algum momento. Em vez disso, adotaram os fundamentos do modelo de industrialização por substituição de importações (ISI) proposto pelo modelo cepalino.

Essa distorção das forças de mercado e a dependência da mão visível do Estado não foram desaprovadas por Washington e pelas capitais ocidentais. O comunismo prosperou com base na pobreza, e não em argumentos técnicos sólidos. Por esse motivo, não só a proposta desenvolvimentista do modelo cepalino não foi desaprovada, como também recebeu ajuda financeira.

A Casa Branca, em Washington DC. - Brendan SMIALOWSKI / AFP

No entanto, com a crise econômica mundial do início da década de 1980 e a ascensão ao poder de Ronald Reagan e Margaret Thatcher nos Estados Unidos e no Reino Unido, respectivamente, as forças que sempre acreditaram no livre comércio e na lei da vantagem comparativa, apoiadas pelo FMI e pelo Banco Mundial, promoveram a ideia de que a crise na América Latina e em outros países do Sul Global era culpa do modelo cepalino. Um novo consenso foi imposto, o Consenso de Washington, com indiferença ao fato de que a crise afetou países ricos e pobres, muitos dos quais nunca haviam implementado as políticas do modelo cepalino.

Em nosso continente, aqueles que sempre procuram os lugares onde o sol aquece mais, muitos dos quais foram proponentes e defensores do modelo cepalino quando ele estava na moda, de repente se tornaram defensores assíduos da nova moda: o neoliberalismo do Consenso de Washington. Os economistas mais proeminentes e os líderes dos partidos social-democratas competiram para ver qual deles defendia melhor esse consenso, evaporando assim quaisquer diferenças conceituais com os partidos de direita.

A China, em um contexto diferente do latino-americano, tem tido êxito econômico e social desde a chegada de Deng Xiaoping ao poder, com políticas econômicas ecléticas, nas quais, ao lado do mercado e da iniciativa privada, foram colocadas em prática estratégias semelhantes ao intervencionismo promovido pelo modelo cepalino. O país alcançou taxas de crescimento econômico superiores às de qualquer outro país e região do mundo e excluiu da pobreza mais de 800 milhões de seus habitantes

Seu modelo, alheio tanto à ortodoxia socialista quanto à neoliberal, é tão competitivo que se tornou uma ameaça à sobrevivência de grandes setores produtivos das principais economias ocidentais. Por exemplo, hoje a China se apropriou de 75% da indústria mundial de energias limpas.

Diante dessa situação, seria de se esperar, de acordo com as pregações do neoliberalismo, que os Estados Unidos e a Europa Ocidental tivessem eliminado qualquer resquício de protecionismo e intervencionismo estatal para derrotar, com a mão invisível do mercado, uma economia chinesa apaixonada pela mão visível do Estado.

Regresso ao intervencionismo estatal

Mas esse não foi o caso. Mais uma vez, as economias ocidentais estão apelando para o intervencionismo estatal para proteger suas indústrias e mercados. Isso já aconteceu em várias ocasiões. Diante da crise de 2008 e das crises mais recentes, em vez de confiar nas forças de mercado para conduzir a economia, foram invocados a nacionalização, os subsídios e as isenções fiscais.

Desde o governo Trump, os Estados Unidos têm aprofundado sua desconfiança na mão invisível do mercado para competir com a China. O protecionismo tarifário iniciado em seu governo foi aprofundado pelo presidente Biden, que recentemente impôs taxas de importação de 100% sobre alguns produtos. Hoje em dia, ambos estão buscando votos ao disputar faixas protecionistas. Além disso, com a Lei de Redução da Inflação (entre outras), os EUA estão transferindo subsídios multibilionários para empresas, não selecionadas pelo mercado, mas pela burocracia e pelos políticos, a fim de incentivar a produção local de bens considerados estratégicos para o desenvolvimento econômico dos EUA.

As políticas não são diferentes daquelas que acompanharam o modelo ISI. Mas isso não se deve ao fato de os corredores de poder dos EUA terem sido infiltrados por hereges cepalinos. A realidade é que a pregação do livre comércio tem sido mais oportunista do que técnica. Quando foram promovidas, foi com a intenção de facilitar o acesso dos exportadores norte-americanos aos nossos mercados, e não para promover o desenvolvimento dos países pobres.

Os EUA e a Europa vêm criando desculpas para justificar suas guerras comerciais contra a China: antes era o suposto dumping, depois as ameaças à segurança. A alegação mais recente é que a China tem excesso de capacidade produtiva, o que, nas palavras da secretária do Tesouro, Janet Yellen, "pode resultar em grandes volumes de exportação a preços deprimidos". No entanto, quando a China ainda não era tão competitiva, ela foi aberta para o acesso à OMC (Organização Mundial do Comércio), em 2001, e bem recebida nas cadeias globais de valor agregado. Isso ocorreu apesar do fato de que a ideologia da China era a mesma de hoje e seu apoio à produção local (dumping) era ainda mais intenso.

Não é a primeira vez que o pragmatismo mercantilista orienta as políticas comerciais de Washington e das economias mais desenvolvidas. Que dumping, que ameaças à segurança e que excesso de capacidade produtiva estão se formando em alguns países do continente quando os EUA impõem cotas máximas sobre as exportações de carne e açúcar ou quando a Europa protege os agricultores das Ilhas Canárias com tarifas sobre nossas exportações de banana? Quais desses fatores explicam os subsídios multimilionários que essas potências concedem a seu setor agrícola?

Entendo as contradições entre a pregação e a prática desses países bem-sucedidos; defender os interesses nacionais é o primeiro dever de qualquer governante. Além disso, foi a partir da análise das especificidades e do pragmatismo, e não dos dogmas neoliberais ou socialistas, que as políticas dos antigos e dos novos países bem-sucedidos (Singapura, República da Coreia, Província de Taiwan, China) foram desenvolvidas. O que eu nunca entendi é como, em nossa parte do mundo, há tantas pessoas que engoliram a história, a ponto de defendê-la como se fosse um produto de sua própria criação, e a extrema facilidade com que mudam seu discurso de acordo com o que Washington prega.

Mas, por outro lado, essa volatilidade interesseira pode agora dar frutos positivos. Com o renascimento do modelo cepalino em Washington (neocepalismo?), não me surpreenderia se logo ouvíssemos as mesmas vozes locais que promoveram o Consenso de Washington e defenderam com unhas e dentes os TLCs elaborados pelos EUA, exaltando o protecionismo e a interferência do Estado nas forças de mercado.

O que é certo é que, hoje, enquanto as economias ocidentais tentam competir com a China imitando seu modelo distorcido de forças de mercado, os tecnocratas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional e os políticos dos EUA perderam a condescendência com a qual promoveram as políticas neoliberais e a ortodoxia do mercado em todo o mundo. Assim como o fracasso da União Soviética mostrou a loucura do comunismo, será que o neocepalismo, enraizado em Washington, mostra a loucura do neoliberalismo?