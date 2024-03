Não há eleição perfeita. Os vícios de representatividade são visíveis, ocultos, repetitivos, cínicos, surpreendentes. No Brasil, apesar da admirável tradição democrática de quase 40 anos, as distorções são perversas.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Prevalece hoje a justa preocupação com tecnologia, fake news, inteligência artificial. A liberdade de expressão é o valor mais afetado por regulamentos mágicos (legais ou ilegais, exagerados ou inúteis) criados com propósito de prevenir danos.

A Câmara dos Deputados é a mais desigual em gênero da América do Sul: as mulheres ocupam 17,5% das vagas, informa a Folha.

Fernanda Melchionna (PSOL-RS), uma das poucas deputadas federais - Roque de Sá/Agência Senado

Bancadas parlamentares constituídas por militares e policiais crescem e se fortalecem: deveriam ser inelegíveis. O abuso religioso favorece pastores. A desproporção do número de cadeiras constitucionalmente prevista prejudica Estados mais populosos.

A combinação entre o abuso de poder administrativo ou econômico e o vácuo jurídico de proteção também afeta a representatividade. Candidatos são eleitos ou reeleitos a partir da desigual apropriação política de verbas bilionárias. Além do fundo eleitoral, as emendas orçamentárias, que enfraquecem o planejamento do governo federal, são manipuladas com dolo eleitoreiro.

A velha e sempre nova comunicação institucional da administração pública, invariavelmente instrumento de desperdício de recursos públicos, é outro fator capaz de desequilibrar as disputas.

"O que São Paulo quer, a Prefeitura faz!" é mais um slogan eleitoral disfarçado de propaganda institucional com suposto caráter informativo. A prefeitura –que é o prefeito– veiculou o slogan meses atrás, mas sem chamar a atenção, como se o ardil do precedente autorizasse campanha maciça no ano da eleição.

A dubiedade das normas e a permissividade política da magistratura (a Justiça Eleitoral é composta também por advogados especializados em defender partidos e candidatos) permitem que essa modalidade suspeita de "propaganda antecipada" simplesmente aconteça ou seja reprimida com multas módicas e anistiáveis, quase sempre pagas pelo contribuinte, não pelo infrator.

A publicidade deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, diz a Constituição. Restrição concreta é a de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Seria tosco demais a veiculação da propaganda com o nome e o retrato do piedoso prefeito. O registro da candidatura estaria em risco. É com a sofisticação publicitária que se constrói o desvio.

Tem epidemia de dengue. A Covid-19 não desapareceu. Ainda há risco de enchentes e deslizamentos. Obras públicas interferem no transporte público e no bem-estar de moradores. É difícil explicar por que preciosos recursos previstos para a informação efetiva da população são investidos em musiquinhas espertas como "o que São Paulo quer, a Prefeitura faz!/ o que a mãe quer, a Prefeitura faz!".

A propaganda eleitoral disfarçada de propaganda institucional, mais ou menos sutil, é tolerada até o trimestre anterior ao dia da votação. É tão explícito que a lei só impede, no primeiro semestre do ano eleitoral, o empenho de despesas com publicidade que exceder em seis vezes a média mensal dos valores empenhados nos últimos três anos. Seis vezes.

De vez em quando um candidato vitorioso é punido. Mas, em regra, o rigor da lei alcança forças políticas periféricas e descuidadas.