O Ministério da Cultura (MinC) vai reativar o programa Cultura Viva, da gestão de Gilberto Gil, que distribui recursos para pontos de cultura, espaços geridos por grupos privados sem fins lucrativos, espalhados pelo país.

A pasta comandada por Margareth Menezes publicará um edital que selecionará 46 instituições culturais. Elas receberão um total de R$ 28 milhões em investimentos.

A ministra da Cultura Margareth Menezes na inauguração da pasta em janeiro de 2023, em Brasília - REUTERS

Além disso, o MinC vai lançar o edital "Cultura Viva - Sérgio Mamberti", em homenagem ao ator morto em 2021. Serão distribuídos 1.117 prêmios de R$ 30 mil cada.

Haverá quatro categorias: "Culturas Populares e Tradicionais – Mestre Lucinda", "Culturas Indígenas – Vovó Bernaldina", "Diversidade Cultural" e "Cultura Viva".

A iniciativa é da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, do Minc, que foi idealizada por Mamberti. Em 2004, ele foi o primeiro a liderar essa divisão da pasta.

POLTRONA

A atriz Isis Valverde, acompanhada do namorado, o empresário Marcus Buaiz, recebeu convidados na pré-estreia do filme "Angela", na semana passada, no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo. O ator Gabriel Braga Nunes, que interpreta no longa Doca Street, o assassino de Ângela Diniz, papel de Isis, marcou presença no evento. A cantora Fafá de Belém também passou por lá.