Uma ação em defesa da nomeação de uma ministra negra para o STF (Supremo Tribunal Federal) será levada às ruas de Nova York na quinta-feira (21). Telões digitais acoplados em um caminhão exibirão um chamamento para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atenda à demanda.

Simulação de caminhão que exibirá campanha por mulher negra no STF nas ruas de Nova York, nos EUA, nesta quinta-feira (21) - Divulgação

"O Brasil só enfrentou a fome quando teve um presidente que sabe o que é passar fome. O Brasil só vai enfrentar as injustiças quando o Judiciário refletir a diversidade da população. Lula, é hora de fazer história mais uma vez. O Brasil quer uma mulher negra no STF", dirá o texto, que será exibido em partes.

A iniciativa é encabeçada pela Coalizão Negra por Direitos e por outras 18 organizações. O petista viajou a Nova York para a Assembleia-Geral da ONU e deveria ficar na cidade até esta quinta, mas antecipou a sua volta.

Além da cidade americana, uma ação simultânea deve ocorrer em Brasília, onde serão exibidos, em um telão, imagens e um áudio em defesa da nomeação de uma ministra negra. O local da intervenção ainda é mantido em sigilo.

A vaga pleiteada pelas organizações atualmente é ocupada pela presidente da corte, Rosa Weber, que se aposentará no próximo mês.

O STF tem hoje nove homens entre seus 11 integrantes. Se Rosa não for substituída por outra indicada, Cármen Lúcia será a única no tribunal. Em mais de cem anos de história, apenas três mulheres foram nomeadas para o Supremo —nenhuma delas era negra.

No mês passado, cartazes cobrando a indicação de uma mulher negra ao Supremo foram fixados na avenida Paulista. Durante a cúpula do G20, na Índia, painéis foram distribuídos ao longo da principal via de saída do aeroporto de Nova Déli, por onde Lula e outros chefes de Estado chegaram ao país. No dia 12 deste nês, foi exibido na Times Square, em Nova York, o teaser de um curta-metragem sobre o tema.

