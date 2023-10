O plano era ter o terceiro filho em dois ou três anos, mas a gestação acabou acontecendo antes e surpreendeu o casal Shantal e Mateus Verdelho.

"É muito diferente quando você está tentando e planejando, como foram das outras duas vezes. Eu estava com planos que não tinham nada a ver com uma gravidez. Imagina, eu ia correr uma meia-maratona no ano que vem. Mas é uma surpresa muito boa", diz a empresária e influenciadora à coluna.

Shantal e Mateus Verdelho anunciam gravidez. Eles já são pais de Filippo, de 4 anos, e Domênica, de 2 anos - @shantal no Instagram

O que o casal não vai abrir mão é de manter o mistério sobre o sexo do bebê. "Pra mim, não há nada no mundo, no universo, não tem chá de revelação com avião soltando fumaça, que seja tão emocionante quanto você saber se é menina ou menino só na hora do nascimento. A gente quer ter essa emoção", afirma.

Grávida de oito semanas, Shantal não quis falar neste momento sobre o que aconteceu no parto da sua segunda filha, Domênica, há dois anos. A influenciadora afirma ter sido vítima de violência obstétrica. Em relato à coluna no passado, Shantal afirmou que o episódio a deixava receosa ao pensar em uma nova gestação.

O caso, que envolve uma acusação contra o médico obstetra Renato Kalil, veio à tona após vazar um áudio nas redes sociais em que a influenciadora contava que, ao assistir o vídeo do parto, viu que o médico a xingava sistematicamente, com frases como "filha da mãe, viadinha, ela não faz força direito".

Em julho, Renato Kalil virou réu na ação penal em que é acusado de praticar os crimes de violência psicológica e lesão corporal.

O médico já negou anteriormente que tenha acontecido qualquer intercorrência durante o parto de Shantal, e afirmou que o vídeo revelado por ela mostrando as supostas violências sofridas foi editado e está fora de contexto.

AVENIDA

A médica e ex-BBB Thelminha prestigiou um coquetel promovido pelo Camarote Bar Brahma, na semana passada, no Bar dos Arcos, em São Paulo. Ela será, pelo segundo ano consecutivo, musa do espaço no Carnaval paulistano do ano que vem. A cantora Leci Brandão se apresentou no evento, que contou também com a presença do músico Ivo Meirelles.