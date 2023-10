Snoopy, Charlie Brown e o resto da turma dos Peanuts vão ganhar um espaço interativo da sede da Fundação SOS Mata Atlântica, em Itu, no interior de São Paulo. A atração será inaugurada no dia 8 de novembro.

Snoopy e sua turma - Divulgação

O objetivo é realizar ações lúdicas e didáticas no local sobre a importância e os desafios para a preservação da mata atlântica, o bioma mais devastado do Brasil.

No lugar, que é voltado para receber visitas escolares, estão previstas experiências e atividades, como um jogo da memória, um jardim sensorial e um viveiro de mudas de espécies da floresta.

A iniciativa faz parte do projeto Take Care with Peanuts, que tem como proposta promover o autocuidado, o cuidado com o outro e com a Terra.

AVENIDA

A médica e ex-BBB Thelminha prestigiou um coquetel promovido pelo Camarote Bar Brahma, na semana passada, no Bar dos Arcos, em São Paulo. Ela será, pelo segundo ano consecutivo, musa do espaço no Carnaval paulistano do ano que vem. A cantora Leci Brandão se apresentou no evento, que contou também com a presença do músico Ivo Meirelles.