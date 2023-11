O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, decidiu pautar para a próxima segunda-feira (27) o julgamento do pagamento de precatórios. A medida foi tomada nesta sexta (24).

A pauta, agora, será levada ao plenário virtual da corte, como pediu o relator da ação, ministro Luiz Fux.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso - Adriano Vizoni - 23.out/2023Folhapress

"Fica convocada sessão plenária extraordinária virtual com início às 0h do dia 27.11.2023 e encerramento às 23h59 do mesmo dia", decidiu Barroso, em despacho.

O tema é colocado em pauta após a aprovação, pelo Senado, da PEC (proposta de emenda à Constituição) que limita decisões monocráticas da mais alta corte no país. O texto contou com um o voto favorável do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Após o episódio, integrantes do Palácio do Planalto e da Esplanada dos Ministérios passaram a temer retaliação de ministros do STF em ações importantes para o governo, como mostrou a Folha.

Na quinta-feira (23), o presidente Lula (PT) se reuniu reservadamente com Barroso. O encontro foi revelado pela coluna.

Os dois participaram de um encontro mais amplo no Palácio do Planalto com ministros do governo e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). No fim do evento, Lula chamou o magistrado para uma conversa a sós, de meia hora.

Barroso não revelou o teor da conversa nem a interlocutores mais próximos, embora tenha demonstrado que gostou do diálogo.

Na noite de quinta, como mostraram as colunistas do UOL Carolina Brígido e Carla Araújo, o petista recebeu os ministros do STF Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin para um jantar no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Durante a conversa, teria sido solicitado que a pauta dos precatórios fosse destravada.

Precatório é uma requisição de pagamento que determina que um órgão ou entidade pública pague determinada dívida resultante de uma ação judicial para a qual não cabe mais recurso (trânsito em julgado). Essa ordem de pagamento é expedida pela Justiça.

Dívidas judiciais de órgãos públicos viram precatórios, que podem ser revisões salariais, concessões de aposentadoria e devolução de impostos.

Em setembro deste ano, a AGU (Advocacia-Geral da União) pediu ao STF a derrubada do limite para precatórios instituído no governo Jair Bolsonaro (PL) e propôs o pagamento de parte das sentenças judiciais como despesa financeira, sem esbarrar em regras fiscais.

O governo Lula pede ainda autorização para quitar o estoque represado até agora por meio de crédito extraordinário, que também fica fora do alcance dos limites orçamentários.

O objetivo do governo é abrir caminho para a estratégia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de "despedalar" os precatórios antes de 2027, quando o fim do teto para pagamento dessas dívidas poderia detonar uma bomba fiscal superior a R$ 250 bilhões, em números atualizados pelo governo.

O plano do governo de classificar parte do gasto com precatórios como despesa financeira foi antecipado pela Folha em agosto.

A mudança no tratamento contábil requerida pela AGU valeria não só para o estoque, mas também para os precatórios emitidos no futuro. O objetivo é reduzir a pressão sobre o novo arcabouço fiscal, que limita apenas o crescimento de despesas primárias.

A ideia original era apresentar uma PEC (proposta de emenda à Constituição) para tratar da questão, mas o governo optou inicialmente por uma investida judicial, considerada menos complexa.

Uma PEC precisa do apoio de 308 deputados e 49 senadores para ser aprovada. No Supremo, o governo precisa trabalhar para convencer 11 ministros.