O presidente Lula (PT) reservou a semana para bater bumbo sobre as realizações do primeiro ano de seu terceiro mandato. Ele fará uma reunião com todos os seus ministros, que será seguida de entrevista coletiva. E deve tomar também um café da manhã com jornalistas de Brasília.

O presidente Lula durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília - Pedro Ladeira - 8.nov.2023/Folhapress

BALANÇO

Lula já determinou aos ministros que façam um levantamento detalhado de suas realizações.

BALANÇO 2

O ministro das Relações Exteriores, Alexandre Padilha, diz que Lula pode celebrar o fato de que o governo conseguiu, por exemplo, aprovar "tudo o que precisava no Congresso" relativo à "agenda de reconstrução econômica e social".

BALANÇO 3

"Vamos terminar o ano com aumento do crescimento, queda da inflação e do desemprego. Há sete anos essas três coisas não aconteciam ao mesmo tempo."

VIRA-VIRA

O ator Ruy Brissac, que vive o cantor Dinho em "Mamonas Assasinas — O Filme", recebeu convidados na pré-estreia do longa, em São Paulo. O evento ocorreu no Cinépolis do Shopping JK Iguatemi, na semana passada. O diretor da obra, Edson Spinello, compareceu. A atriz Jessica Córes prestigiou a sessão.