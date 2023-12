O presidente Lula (PT) e o novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, tiveram longas e sinceras conversas antes de o petista decidir indicá-lo para o cargo, que assumiu na segunda (18).

Lula e Gonet na cerimônia de posse do PGR - Gabriela Biló/Folhapress

PALAVRA SINCERA

Gonet, segundo interlocutores de Lula, conquistou o presidente ao colocar com transparência todas as suas opiniões sobre temas polêmicos, tidas pela esquerda como conservadoras. Em nenhum momento ele teria tentado disfarçar ou esconder seus posicionamentos.

PALAVRA 2

Em uma das conversas que os dois tiveram antes da indicação, Gonet afirmou que sim, era contra o aborto, como relatado pela imprensa. "Eu também", respondeu Lula, mostrando sintonia com as opiniões do novo procurador.

NA LEI

Gonet defende que o que já está estabelecido em lei seja preservado. Ou seja, que o aborto no Brasil siga sendo permitido em casos de estupro da mulher, de risco de vida para a mãe e em situação de bebês anencefálicos, que não tem nenhuma chance de sobreviver depois do parto.

NA LEI 2

Ele é contra, por outro lado, que o Estado não estabeleça que é errado tirar uma vida, a não ser nestes casos extremos previstos em lei. A criminalização, portanto, seria a última proteção que tem a vida antes do nascimento.

QUEM DECIDE

Na campanha eleitoral de 2022, Lula já tinha declarado que não apenas ele, mas também as mulheres com que se casou eram contra o aborto. Afirmou que a lei já definia os casos em que ele é possível, que quem decide sobre isso é "quem está grávida" e que é preciso entender que "a mulher tem supremacia sobre seu corpo".

QUEM DECIDE 2

Para ele, "não é papel do presidente da República", mas sim do legislativo, decidir as regras sobre o tema.

OLHAR

Apesar de conversarem sobre costumes, Lula e Gonet falaram também sobre como cada um deles enxerga o Ministério Público.

OLHAR 2

É público que Lula, que no passado era um admirador da instituição e chegou a respeitar as eleições internas para a nomeação de procurador-geral, embora elas não estejam previstas em lei, se transformou em um crítico dela depois da Lava Jato.

ABISSAL

O ex-presidente Michel Temer (MDB) prestigiou o lançamento do livro "Biografia do Abismo — Como a Polarização Divide Famílias, Desafia Empresas e Ameaça o Futuro do Brasil" (HarperCollins Brasil), escrito pelo cientista político e diretor da Quaest, Felipe Nunes, e pelo ex-ministro, jornalista e analista político Thomas Traumann. O evento foi realizado na Drummond Livraria, em São Paulo, na semana passada. O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles esteve lá.