O São Paulo F.C. assinou contrato de exclusividade com a Live Nation, uma das maiores produtoras do mundo, para abrigar os shows de suas grandes estrelas no estádio do Morumbi, em São Paulo.

O estádio do Morumbi deverá ser chamado de Morumbis - Carla Carniel - 20.set.23/Reuters

O contrato é de R$ 60 milhões, e vale por cinco anos.

A Live Nation tem entre seus artistas estrelas como Madonna, U2, Beyoncé, Lady Gaga, Jonas Brothers e Coldplay.

O Morumbi tem capacidade para receber um público de cerca de 80 mil pessoas –o Allianz Parque, do Palmeiras, por exemplo, tem capacidade para 55 mil pessoas.

O contrato marca o retorno do Morumbi ao circuito do entretenimento.

Além dos recursos injetados pela Live Nation, o São Paulo poderá ainda ter receitas com percentuais da venda de alimentos, bebidas, roupas e acessórios nas dependências do estádio. No geral, 20% de tudo o que é levantado em um show vêm dessa comercialização.

O contrato ainda é mantido em sigilo, já que precisa ser aprovado formalmente pelo conselho do clube.

