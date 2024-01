A indicação de Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça alimenta as expectativas de que pautas relacionadas à inclusão e à justiça social ganhem destaque na nova gestão da pasta, afirma a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais (Anadef).

Ricardo Lewandowski em cerimônia no Ministério da Educação, em Brasília, que homenageou a sua carreira - Gabriela Biló - 11.abr.2023/Folhapress

Leia, abaixo, a íntegra da nota elaborada pela Anadef:

"Para a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais (Anadef), a decisão anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de nomear o ministro do STF Ricardo Lewandowski para chefiar o Ministério da Justiça reforça ainda mais os princípios democráticos e constitucionais, que devem nortear as estratégias de atuação de uma das principais pastas do Poder Executivo.

Além disso, a atuação firme e decisiva do Ministro Lewandowski, quando no Supremo Tribunal Federal, em pautas sociais e na defesa das minorias e excluídos, fortalece ainda mais as bandeiras em favor da inclusão e da justiça social defendidas pela Anadef.

Ao desejar êxito ao futuro Ministro da Justiça, com quem a Anadef desde já manifesta o interesse em dialogar e cooperar em pautas de interesse comum, a presidente da Associação, Luciana Bregolin, também transmite os votos de boa sorte ao futuro ministro do STF, Flávio Dino, destacando que ele sempre teve uma atuação de parceria com a Defensoria ao longo de toda a sua vida pública."