A Avabrum, associação que reúne familiares e vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), realizará homenagens e protestos ao longo de quatro dias deste mês para marcar os cinco anos da tragédia, que ocorreu em 25 de janeiro de 2019.

A mobilização começará no próximo dia 21 com um passeio ciclístico em homenagem às vítimas. No dia 22, uma segunda-feira, a associação promoverá um seminário sobre o rompimento da barragem na Câmara Municipal de Brumadinho.

Em 2022, artista plástico francês Saype fez pintura em memória da tragédia de Brumadinho (MG) - Saype/Divulgação

Na noite do dia 24, uma carreata sairá do Cemitério Parque das Rosas —onde foram enterradas as vítimas do rompimento— e seguirá até o Letreiro de Brumadinho. No final do trajeto, será realizada uma oração pelas famílias.

Já para o dia 25, quando o incidente completará cinco anos, a Avabrum prepara um "ato em homenagem às 272 vítimas levadas pela lama de rejeito de mineração", que será transmitido ao vivo.

Segundo a associação, as atividades "buscam homenagear as 272 vítimas e lembrar que, até hoje, ninguém foi responsabilizado pela justiça e punido por essa bárbara tragédia-crime".

Em seus perfis nas redes sociais, a associação tem publicado a história de uma vítima por dia, com relatos de familiares.

"Os familiares das vítimas de Brumadinho seguem mobilizados para que o processo na Justiça Federal, que busca responsabilizar a Vale, a Tüv Süd (empresa que emitiu o certificado) e outros 16 réus, avance e tramite de forma célere, para que todos saibam que a vida deve estar sempre em primeiro lugar", afirma uma das postagens.

Como mostrou a Folha, a associação enviou um ofício ao presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, pedindo revisão de multa de R$ 18 mil para a empresa de consultoria em barragens Tüv Süd —a área técnica do órgão havia recomendado o valor de R$ 22,7 milhões.