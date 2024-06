O endurecimento de Lula (PT) em relação ao Banco Central e ao mercado financeiro foi visto como necessário por parcela do governo –mas já estaria ultrapassando o tom necessário.

Presidente Lula em cerimônia de posse da presidente da Petrobras, Magda Chambriard - Eduardo Anizelli/Folhapress

VOZ ALTA

O presidente estaria adotando uma tática sindicalista para tratar do assunto: falar alto em público para depois sentar à mesa e negociar as melhores conquistas com os menores custos possíveis.

BUMERANGUE

De acordo com integrantes do governo, a tática funciona para disputas entre patrões e empregados —mas, com o mercado financeiro, ela teria que ser ajustada.

BUMERANGUE 2

Isso porque o mercado tem a possibilidade de reagir, especular e deteriorar as condições da economia —enfraquecendo, portanto, a posição do governo.

MICROFONE

Na sexta (28), o dólar fechou em R$ 5,59, e a subida no preço da moeda americana foi creditada não exclusivamente às falas de Lula, mas também a elas.

MICROFONE 2

O mais inteligente seria usar falas mais suaves que acalmassem o mercado —mas sem ceder, na prática, no que considera essencial. Ou seja, o presidente não deveria repetir o tempo todo que não vai fazer nada do que o mercado financeiro quer.

MICROFONE 3

Os críticos internos das falas recentes de Lula, no entanto, reconhecem a dificuldade de ele fazer isso em entrevistas, que são vistas não apenas pelo mercado, mas pelo público geral, para o qual o presidente também precisa passar as suas mensagens.

RECEITA

O presidente tem repetido que não vai ceder em pontos centrais de sua política econômica e social, rechaçando de forma peremptória alterações no cálculo de reajuste do salário mínimo, das aposentadorias, do BPC e nas vinculações do piso de educação e saúde ao crescimento da receita.

DE VOLTA PRA CASA

A atriz Malu Mader como Aurora em "Renascer" - Fabio Rocha/TV Globo/Divulgação

A atriz Malu Mader posou caracterizada como Aurora, personagem que vai se envolver com José Inocêncio (Marcos Palmeira) nos próximos capítulos de "Renascer". A participação na trama marca o retorno da artista às novelas da Globo após seis anos. Malu enumera alguns fatores que pesaram para a sua volta aos folhetins, como o fato de se tratar de um remake de uma história assinada por Benedito Ruy Barbosa. "Achava que era uma falha da minha trajetória nunca ter feito uma novela dele e agora surgiu a oportunidade através da adaptação do Bruno Luperi [neto do autor]", diz.