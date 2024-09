A ex-ginasta romena Nadia Comaneci virá ao Brasil no fim do mês. Com nove medalhas olímpicas, a romena que foi insuperável na década de 1970 é considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos, influenciando atletas por diversas gerações.

A ex-ginasta romena Nadia Comaneci - Ben Stansall -19.abr.2024/AFP

Comaneci desembarcará no país a convite do Comitê Olímpico do Brasil para participar da COB Expo 2024, evento que reúne representantes de todos os esportes e que promove cursos, ativações e competições. No ano passado, o evento teve mais de 4.000 congressistas distribuídos em 30 cursos, e atraiu um público de 60 mil pessoas.

Comaneci vai participar de um painel com Rebeca Andrade, a maior medalhista da história do Brasil.

A COB Expo acontecerá entre os dias 25 e 29 de setembro no Centro de Eventos Pró Magno, em São Paulo.

