Brasília

O Brasil foi citado como exemplo negativo no relatório anual do Alto Comissariado da ONU (Organização das Nações Unidas) para os Direitos Humanos.

O documento faz um alerta sobre os impactos negativos da aquisição civil, posse e uso de armas de fogo, além de como eles desproporcionais em alguns públicos, como a população negra, mulheres e minorias étnicas.

O presidente Jair Bolsonaro defende o porte de armas em post no Instagram - Reprodução/Instagram

Ao listar razões para o aumento da demanda, como a insegurança causada pela pandemia, uma visão distorcida da masculinidade e medo de vitimização, o Alto Comissariado para Direitos Humanos fala sobre o afrouxamento legislativo e cita o caso brasileiro durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

"Mudanças na legislação parecem contribuir para gerar aumento de demanda na compra de armas por cidadãos. No Brasil, uma série de medidas legislativas afrouxando os requerimentos de compra e aumentando o número e calibre de armas e munições a que civis têm acesso levou as armas na posse de civis a dobrarem entre 2018 e 2022", descrevem. São usados dados do Instituto Sou da Paz e do Igarapé.

Como uma das recomendações, a Alto Comissariado da ONU aponta a revisão da legislação para tornar o acesso mais restrito.