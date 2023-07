Porto Alegre



Os dados do Anuário de Segurança Pública de 2023 evidenciaram o crescimento da violência nos estados do sul do Brasil –na contramão da redução nacional de 2,4%, a região teve 3,4% mais mortes violentas intencionais.

Na lista das 50 cidades mais violentas com mais de 100 mil habitantes, chama a atenção a presença de Rio Grande (RS) como a 24ª da lista, a maior da região sul. Foram 91 homicídios no município gaúcho de 191.900 habitantes em 2022.

Em 2022, Rio Grande viveu um ano brutal, conforme a SSP, em razão de uma disputa entre traficantes rivais. Com 11 homicídios apenas em janeiro, o então vice-governador e secretário de Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, transferiu o Batalhão de Polícia de Choque de Pelotas para o município vizinho.

Em janeiro de 2022, Governo do RS e prefeitura de Rio Grande anunciaram medidas para tentar conter explosão de mortes, sem sucesso. Crédito: Prefeitura de Rio Grande, divulgação

Adiantou pouco. Foram 6 homicídios em fevereiro e 13 em março. Em maio, houve nova explosão de crimes, com outros 13 homicídios. Em meio ao conflito entre facções, uma delas forjou um plano de fuga de um líder rival, preso em Charqueadas (RS), que envolveria explosivos e a ajuda de um helicóptero.

A ideia era fazer com que o Governo do Rio Grande do Sul transferisse o apenado para outro estado por precaução, abrindo caminho para o grupo rival. A Polícia Civil, todavia, descobriu a farsa.

Outro ponto crítico da crise em Rio Grande foi a execução de um adolescente de 14 anos, em setembro. Os algozes filmaram o "julgamento" do rapaz na beira da Praia do Cassino, o executaram com mais de 30 tiros e distribuíram o vídeo nas redes sociais.

Conforme o atual sub-secretário de Segurança Pública do RS, Mario Ikeda, um esforço de policiamento e investigação conseguiu diminuir os homicídios na cidade em 60% no primeiro semestre. Ainda assim, os 23 homicídios da primeira metade de 2023 estão perto de todo o ano de 2021, quando houve 28.

Ao final de 2022, o Governo do RS anunciou a instalação de uma delegacia especializada no município, reestruturando as delegacias que já existiam na região. Conforme a SSP, ela entrou em operação no início de 2023. Ao longo do ano anterior, a Polícia Civil da região implementou uma força-tarefa com agentes de outras delegacias para investigar os homicídios.

Outra cidade que preocupa as autoridades gaúchas é a capital Porto Alegre, que teve se revelou a mais violenta entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste, com 30 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. No Rio de Janeiro, esse índice é de 21,2. Na sexta-feira (21), uma cabeça humana foi encontrada em via pública no bairro Vila Cruzeiro. A Polícia Civil atribuiu a morte à disputa entre traficantes da região.