O deputado federal Vicentinho (PT-SP) foi aprovado no doutorado direto da Faculdade de Educação da USP (Universidade de São Paulo).

A pesquisa do parlamentar, um dos fundadores do PT e ex-presidente nacional da CUT, tratará do chamado novo sindicalismo, movimento do qual ele foi um dos líderes no final da década de 1970 e início da de 1980, no Grande ABC Paulista.

A hipótese do trabalho é a de que essas mobilizações metalúrgicas foram instrumentos importantes de educação dos trabalhadores.

Deputado federal Vicentinho (PT-SP) durante sessão da Câmara - Nilson Bastian-18.mai.2022/Câmara dos Deputados

"Será uma tese apresentada por quem viveu esses momentos decisivos. É aí que está o ineditismo da proposta. Uma história e uma reflexão feitas com o protagonismo da própria categoria. Eu me dedicarei em ouvir, pesquisar, analisar e construir a nossa própria história. Com isso, finalmente, apresentar novas sugestões ao sindicalismo e às lutas da classe trabalhadora", afirma Vicentinho.

O orientador do trabalho será o professor Afrânio Mendes Catani.