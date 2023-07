São Paulo

O MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) iniciou um mutirão para que seus membros e apoiadores votem na proposta sobre reforma agrária na plataforma Brasil Participativo, do governo federal.

A plataforma foi lançada em maio pela gestão Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para consultar a população a respeito de pautas a serem incluídas no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 e, portanto, serem contempladas com recursos da União. Ela receberá sugestões e votos até 14 de julho.

Mulheres com hortaliças e verduras do acampamento do MST em Valinhos, interior de São Paulo - Karime Xavier-15.out.2020/Folhapress

Em mensagem enviada a membros do MST, a coordenadora Ceres Hadich pede que eles aproveitem os momentos livres em assentamentos, acampamentos, reuniões, assembleias, escolas e cooperativas para votar na proposição "Reforma Agrária para Desenvolver o Brasil e Combater a Fome", que atualmente conta com quase 4.000 votos e está na 28ª colocação no ranking das mais votadas.

A proposta com mais votos hoje é a que pede qualificação técnica e valorização profissional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, com mais de 60 mil votos.

Os autores das cinco propostas mais votadas pela população serão convidados para debate sobre o tema no 3º Fórum Interconselhos, que será realizado em agosto deste ano, com a presença de ministros e do presidente Lula.

As propostas que receberem mais engajamento serão analisadas pelos órgãos responsáveis para incorporação no PPA, que será votado no Congresso antes de sua implementação.