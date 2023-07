Uma pesquisa sobre a percepção de parlamentares em relação à política externa do atual governo, realizada com 250 dos 513 deputados federais, mostrou que 63% deles classificaram como ruim ou péssima a visita do ditador Nicolás Maduro ao Brasil em maio. Entre os 159 que rechaçaram a visita, há representantes de partidos da base do presidente Lula (PT) e da oposição ao governo.

O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro lidera o ranking, com 31 membros criticando o encontro. A legenda é seguida por União Brasil (22), PSD (21), PP (18), Republicanos (13), MDB (10) e PDT (7).

Realizado pela ONG Democracia Sem Fronteiras Brasil, o levantamento mostrou que outros 22 deputados classificaram a visita como boa ou ótima e outros 39 como neutra.

Encontro entre o presidente Lula e o ditador venezuelano Nicolás Maduro em Brasília, em maio - Gabriela Biló-29.mai.2023/Folhapress

Lula recebeu Maduro para uma visita oficial. Na ocasião, o petista chamou o encontro com o líder venezuelano de um "momento histórico" que "reflete uma política externa séria". O ditador também participou de reunião que Lula promoveu com presidentes da América do Sul em Brasília.

O levantamento mostrou também que 94 deputados avaliam a posição da atual política externa do governo brasileiro como positiva, ante 86 com avaliação negativa. Outros 42 parlamentares classificam como neutra.

Os deputados também foram questionados sobre as posições brasileiras sobre a guerra da Ucrânia: 121 classificaram como péssimas, 62 como normais e 27 como boas.

Sobre a relação do Brasil com a China 37 parlamentares disseram que avaliavam como negativa e 116 positiva. Outros 58 escolheram a resposta "podemos melhorar" e 16 "deveríamos repensar as relações e parcerias".