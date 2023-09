Brasília

O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, quer retomar até o final de outubro as reuniões do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, órgão consultivo que monitora atividades da área.

Secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, em foto tirada quando era deputado federal, em 2019 - Cleia Viana/Câmara dos Deputados

A intenção do secretário é que uma das primeiras pautas seja a análise do plano nacional de segurança pública e defesa nacional. O CNSP reúne representantes do governo, forças de segurança, nomes ligados a Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e à sociedade civil organizada.

O conselho foi criado em 2018 com o objetivo de formular e propor diretrizes para as políticas públicas voltadas à promoção da segurança pública, prevenção e repressão à violência e à criminalidade.

Pelo regimento interno, publicado no final de janeiro de 2020, o órgão deveria manter uma reunião ordinária por semestre, dando preferência a videoconferências. No entanto, teve um encontro por ano desde então. A intenção de Tadeu Alencar é regularizar a frequência e retomar as duas reuniões anuais.