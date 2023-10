O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) recebeu nesta quinta-feira (26) o prêmio Pacto Contra a Fome devido à iniciativa Mãos Solidárias, campanha de doação de alimentos criada durante a pandemia da Covid-19.

O prêmio é promovido pelo movimento Pacto Contra a Fome em colaboração com a FAO e a Unesco, agências da ONU.

Segundo dados do movimento, o projeto entregou mais de 1,6 milhão de marmitas nos últimos três anos em Pernambuco.

Cozinha solidária do MST em Encantado, no Rio Grande do Sul - Alexandre Garcia/MST/Divulgação

As ações destinadas a famílias vulneráveis ocorreram nas cidades Recife, Olinda, Caruaru, Garanhuns, Vitória de Santo Antão, Petrolina, entre outras.

As ações deram origem a cozinhas solidárias do MST, que, em 2023, em conjunto com projeto semelhante do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), transformaram-se em política pública integrada ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do governo Lula (PT).

O objetivo da política pública é fornecer almoço gratuito para pessoas que estão passando fome. Ela prevê que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome cadastre as cozinhas solidárias em todo o país a partir de um edital público.