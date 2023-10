A deputada federal Dandara (PT-MG) encaminhou um ofício à AGU (Advocacia-Geral da União) pedindo que o órgão tome medidas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se retrate pelo vídeo publicado em suas redes sociais com informações falsas sobre a seca no Nordeste no governo Lula (PT).

Conforme o Painel mostrou, o ex-presidente postou um vídeo que mostra um homem mergulhando em um canal em Barbalha (400 km de Fortaleza), no Ceará. Na legenda, diz que a gravação foi feita em março de 2022, durante o governo Bolsonaro, com intuito de mostrar abundância hídrica. No entanto, a filmagem foi realizada em maio de 2023, já na gestão petista.

No ofício, a deputada diz ser inadmissível um ex-presidente permanecer "criando, cotidianamente, instabilidades em território nacional mediante a propagação indiscriminada de fakenews que deveria ele – por já ter ele ocupado o posto de Chefe máximo do Poder Executivo Federal – diuturnamente combater."

Dandara também pede a condenação do ex-presidente por danos morais coletivos. "É inaceitável que um ex-presidente siga disseminando fake news, minando a estabilidade nacional e a democracia. O vídeo que mostra a falta d’água sequer é no trecho da transposição. A máquina de desinformação do bolsonarismo, mesmo após um ano da eleição, segue ativa", critica a parlamentar.