O secretário de Cidadania e Justiça da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), Fábio Prieto, apresentará nesta quinta-feira (9) uma proposta ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para a instalação de seções eleitorais em casas de repouso e hospitais. O foco principal é em vítimas de violência que estejam internadas.

O evento acontecerá às 10h30, no Pátio do Colégio, no centro de São Paulo, e foi batizado como "Cidadania para as Vítimas de Violência - todos têm o direito de votar".

Secretário de Justiça e Cidadania do estado de São Paulo, Fábio Prieto - Mathilde Missioneiro/Folhapress

"As vítimas de tentativa de homicídio, roubo, estupro e outros delitos graves cometidos com violência e/ou com mobilidade reduzida devem exercer o direito de voto, nas mesmas condições dos supostos autores dos crimes", afirma Prieto, em nota.



De acordo com ele, a lei garante acessibilidade para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, o que, na visão de Prieto, "é exatamente o direito ao voto no caso das vítimas da criminalidade".