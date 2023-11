São Paulo

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) realizará seu 7º Congresso Nacional de 15 a 19 de julho do ano que vem, em Brasília.

O movimento completará 40 anos em 2024 e tem a expectativa de que cerca de 15 mil pessoas participem do encontro, que tem como objetivo debater a história da luta pela reforma agrária no país e os desafios do presente e do futuro. O último congresso do MST aconteceu em fevereiro de 2014.