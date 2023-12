São Paulo

A Jornada Nacional de Solidariedade, iniciada em 25 de novembro e com data de encerramento prevista para 25 de dezembro, terá ações de combate à pobreza e à fome como cozinhas populares, distribuição de alimentos, doação de sangue, entre outros, em pelo menos 200 municípios de 20 estados do país.

A Jornada também inclui ações de ajuda no acesso a serviços de assistência social no portal gov.br, na emissão de documentos, na regularização do registro no CadÚnico, na negociação de dívidas no programa Desenrola Brasil, entre outras.

Padre Julio Lancellotti durante entrevista à Folha - Marlene Bergamo-19.out.2023/Folhapress

A programação pode ser acompanhada no perfil @comitepopularoficial nas redes sociais. As atividades são realizadas pelos comitês populares organizados pela militância de PT, CUT, MST, Movimento Brasil Popular, Levante Popular da Juventude, Movimento dos Trabalhadores por Direitos, Conen (Coordenação Nacional de Entidades Negras) e Marcha Mundial das Mulheres.

A atividade de encerramento será a distribuição de mais de 1.000 refeições no dia 23 de dezembro, na Mooca, onde fica a paróquia São Miguel Arcanjo, do padre Julio Lancellotti.

Nessa data, o religioso e o MST vão lançar um centro de venda de produtos da reforma agrária para as comunidades da periferia de São Paulo, começando pelo bairro onde fica a paróquia do religioso.