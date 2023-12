São Paulo

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) está lançando o jogo de tabuleiro "Rumo à Reforma Agrária Popular", em parceria com a Mundukide e a Expressão Popular.

O lançamento será em 15 de dezembro e faz parte das comemorações dos 40 anos de fundação do movimento, que surgiu em 22 de janeiro de 1984. Ele já está em pré-venda no site da Expressão Popular por R$ 210.

No jogo, o objetivo é fazer com que os participantes conquistem a reforma agrária, com o maior número possível de sementes. Ao longo da partida, diversos obstáculos devem ser superados de forma cooperativa para concluir o objetivo final.

Membros do MST testam o jogo de tabuleiro 'Rumo à reforma agrária popular' - Divulgação

O jogo conta a história do MST, adotando como marco inicial as ocupações das granjas Macali e Brilhante, no início da década de 1980, no Rio Grande do Sul. Outros marcos são a construção da primeira escola, a bandeira, o hino, os congressos nacionais e a criação de fundos de cooperação para produção de alimentos.

Como nos jogos de tabuleiro mais conhecidos, os participantes avançam com o auxílio de um dado. As "casas" do tabuleiro orientam a retirada de cartas, que vão dizer se o participante deve avançar ou regredir.

O jogo é destinado para crianças a partir de 8 anos de idade, com número mínimo de três jogadores e máximo de seis.