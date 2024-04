O programa Celular Seguro, do Ministério da Justiça, alcançou nesta sexta-feira (12) a marca de 40 mil alertas de bloqueios de aparelhos por perda, roubo ou furto, considerando a base de mais de 1,9 milhão de usuários cadastrados.

Celular Seguro, aplicativo do Ministério da Justiça, alcança 40 mil bloqueios - Reprodução/Governo Federal

Atualmente, o programa estuda incorporar um protocolo de rastreamento e recuperação de telefones desenvolvido no Piauí. Nesta semana, equipes técnicas do ministério e do governo de estado se reuniram para debater o tema.

"Estamos aplicando uma série de melhorias no programa Celular Seguro para que ele se torne, de fato, um dos principais instrumentos nesse desafio. E estamos buscando alternativas, como a iniciativa exitosa do governo do Piauí", afirma o secretário-executivo do ministério, Manoel Carlos de Almeida.

Na última terça-feira (9), o governo simplificou o processo de cadastro do aplicativo e deixou de pedir o modelo do aparelho e o número de identificação Imei.

O ministério também busca ampliar a abrangência do programa e, na última quarta-feira (10), o secretário-executivo se reuniu com representantes das operadoras Claro, Vivo, Tim e Oi para discutir questões técnicas para que todas as empresas passem a bloquear as linhas de aparelhos roubados sempre que um disparo de alerta for realizado no aplicativo.