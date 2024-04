São Paulo

O deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL) pediu à comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo a convocação de Marilia Marton, secretária de Cultura da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O psolista quer que Marton fale sobre a crise que a gestão estadual vive com a Fundação Padre Anchieta (FPA), que gere a TV Cultura.

Bastidores do programa 'História em Debate', da TV Cultura, em foto de 1973 - Armando Borges/Acervo TV Cultura

Publicamente, o discurso da gestão estadual é de corte de gastos e aumento de eficiência. Nos bastidores, aliados do governador e parlamentares bolsonaristas se incomodam com a independência da programação da emissora.

Em ofício, Giannazi também afirma que deseja ouvir a secretária a respeito de carta enviada pela FPA aos 94 parlamentares em que relata cortes nos repasses feitos pelo Tesouro estadual.

Segundo a carta, a gestão estadual deixou de mandar o orçamento anual de custeio (água, luz, telefone) que era enviado à instituição, no valor de R$ 12,9 milhões.

Em pé de guerra com o conselho curador da FPA, no qual tem assento devido ao cargo que ocupa, Marton faltou a todas as reuniões desde setembro.

Na companhia da deputada federal Luciene Cavalcanti e do vereador Celso Giannazi, ambos também do PSOL, o parlamentar enviou representação ao Ministério Público de São Paulo em que pede investigação sobre a motivação dos supostos cortes no envio de recursos à fundação.

Na quarta-feira (17), a CPI que mira a fundação foi protocolada com 35 assinaturas de deputados na Alesp. Seu autor é o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil-SP), vice-líder do governo Tarcísio na Casa. Agora terá que passar na frente de outras comissões de inquérito que foram protocoladas antes para que seja instalada, o que exigirá um acordo com outros parlamentares e lideranças da Casa.