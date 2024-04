A pré-candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) divulgou em suas redes sociais nesta sexta-feira (5) um vídeo com críticas ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) que utiliza a técnica do deepfake, vetada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A deputada federal Tabata Amaral, pré-candidata do PSB à Prefeitura de SP - Rubens Cavallari/Folhapress

O vídeo coloca o rosto de Nunes no corpo do personagem Ken, do filme "Barbie". A crítica foi feita porque o prefeito teria comparado Tabata à boneca, segundo relatou a GloboNews.

Após o Painel procurar a assessoria de Tabata, o vídeo foi deletado.

De acordo com resolução do TSE aprovada em fevereiro deste ano, o uso da técnica é vetado na eleição.

"É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake)", diz o texto.

Em nota, a pré-candidata afirmou que respeita a legislação.

"Tabata Amaral preza pelo respeito às normas e à legalidade em todas as circunstâncias. Diante da existência de questionamentos, optou-se por retirar a postagem do ar", afirmou, via assessoria.