A Catedral de Brasília terá uma iluminação no estilo da aplicada no Cristo Redentor, com jogo de luzes e cores para lembrar datas comemorativas, como o Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama, e o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio.

Catedral de Brasília terá projeto de iluminação no estilo da usada no Cristo Redentor - Divulgação Catedral

A mudança, bancada pela iniciativa privada com recursos da Lei Rouanet, faz parte da revitalização do monumento religioso concebido por Oscar Niemeyer, que recebeu mais de 3 milhões de visitantes no ano passado. Além da iluminação, também está prevista a impermeabilização do espelho d’água e a criação de um aplicativo para visita guiada.

O sistema de iluminação terá a capacidade de replicar cores e cenários. No Rio de Janeiro, o Cristo costuma homenagear artistas que se apresentam na cidade, como Taylor Swift, personalidades nacionais, como o jogador Pelé, e outras datas, como os 80 anos da Polícia Federal.