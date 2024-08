Brasília

A decisão do governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), de substituir seu vice, Felipe Camarão (PT), na Secretaria de Educação foi vista por aliados do petista e do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), como uma antecipação da disputa eleitoral de 2026.

Presidente Lula (PT) ao lado do governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB) - Gabriela Biló/Folhapress

No final de junho, Camarão indicou que se licenciaria do cargo na Secretaria de Educação para ajudar a coordenar a campanha do deputado federal Duarte Jr. (PSB) à Prefeitura de São Luís.

A expectativa era de que o vice retornasse ao posto de secretário com o fim da disputa municipal. No entanto, Brandão indicou para o cargo a então secretária de Gestão de Recursos Federais, Jandira Dias.

Em uma rede social, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão Othelino Neto (PC do B) afirmou que a exoneração de Camarão era mais um capítulo "da traição do governador Carlos Brandão ao programa responsável por sua eleição." Ele era vice de Dino, que se elegeu ao Senado antes de ir para o STF.

Nos bastidores, aliados do vice-governador afirmam que Brandão vem sinalizando descumprimento de um acordo firmado antes das eleições de 2022 com partidos de sua base.

Segundo integrantes do grupo que levou à sua reeleição, em 2026 o atual governador seria um dos nomes apoiados pelo governo Lula (PT) na disputa pelo Senado —o outro seria o atual senador Weverton (PDT).

Por esse acerto, Camarão disputaria o governo do Maranhão com o apoio do atual governador. No entanto, aliados de Brandão têm sinalizado que ele pode apoiar seu sobrinho Orleans Brandão (MDB), secretário extraordinário de Assuntos Municipalistas, ao Palácio dos Leões. Ao substituir Camarão, Brandão estaria reduzindo também sua visibilidade no governo.

Procurado, Camarão não quis se manifestar. A coluna procurou o governador Carlos Brandão nesta sexta-feira (23), mas não obteve resposta.