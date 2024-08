Brasília

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) protocolou nesta quinta-feira (29) um convite para que o ex-assessor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Eduardo Tagliaferro explique na Comissão de Segurança Pública declarações de que estaria sendo "perseguido" e acusado de vazar conteúdo de conversas.

Eduardo Tagliaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, e ministro Alexandre de Moraes - Reprodução

Tagliaferro foi chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE durante a presidência do ministro Alexandre de Moraes. O setor era responsável pela apuração, investigação e elaboração de relatórios encomendados pelo gabinete do ministro no STF (Supremo Tribunal Federal). Os documentos pedidos eram usados para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news.

Como a Folha mostrou, Moraes usou a corte fora do rito para investigar bolsonaristas no STF. Em 23 de agosto, Tagliaferro concedeu uma entrevista à revista Oeste na qual disse estar sendo perseguido, sob acusação de ter vazado troca de mensagens com integrantes do gabinete de Moraes no STF.

No requerimento, Damares afirma ser "questão de segurança pública protegê-lo, bem como garantir proteção à sua família, que podem estar correndo riscos, com ameaças às suas integridades física e psicológica, pelo conhecimento de nuances de assunto que podem levar ao esclarecimento de ações graves cometidas por agentes do Estado contra cidadãos de bem de nosso país."

A senadora afirma que a Comissão de Segurança Pública não deveria se omitir de abrir espaço de fala ao ex-assessor do TSE. "Num ambiente seguro para a apresentação de todas as suas considerações, o senhor Eduardo Tagliaferro estará à vontade para externar o que julgar plausível e possível de ser compartilhado com os membros desta Comissão de Segurança Pública do Senado Federal."