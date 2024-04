Brasília

O Rio de Janeiro fez bem ao presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Para convencê-lo a não assumir o comando da Petrobras, funcionários começaram, nesta quarta (10), o movimento "Fica Mercadante!".

A campanha começou em um evento, na sede do banco, em que servidores compareceram com seus crachás adesivados com um bigode preto.

Os funcionários do BNDES fazem campanha pela permanência de Aloizio Mercadante na presidência do banco - Divulgação

Mercadante é conhecido pelo bigode, que nunca tirou. O executivo recebeu até oferta da Gillette para que o retirasse, mas recusou.

Na foto, os funcionários deram uma camiseta ao chefe e posaram para uma foto, exibindo os crachás.

Essa imagem faz referência a uma outra foto feita no passado, na frente do banco.

Naquela época, os funcionários protestavam contra a Lava Jato em operações de financiamento do banco a grupos investigados por supostas irregularidades.

Oito anos depois, quase 500 funcionários do banco, cujos nomes tornaram-se alvo do TCU (Tribunal de Contas da União), foram inocentados com o arquivamento de três processos da Lava Jato.

Com isso, o banco virou a página da Lava Jato, outro motivo de comemoração durante o evento.

Petrobras

Os rumores de que Mercadante assumiria a Petrobras surgiram em meio à fritura de Jean Paul Prates por adversários no próprio governo.

No entanto, segundo assessores do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, interveio junto ao presidente Lula e, no momento, segue congelada uma possível troca de comando na petroleira.

Mesmo assim, os funcionários do banco decidiram pedir para que Mercadante fique.

Com Diego Felix