Brasília

Para pressionar o governo, o TCU determinou, nesta quarta (8), que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) envie à corte de contas os estudos de viabilidade econômica para a relicitação da BR-040 (RJ-MG) diante da caducidade do contrato com a concessionária Concer, hoje suspensa pela Justiça.

O caso se arrasta há quase uma década e, no momento, está no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Apesar das decisões serem favoráveis à concessionária, nada impedia o governo de avançar com o processo de relicitação —o que não ocorria.

Trecho da BR-040 durante protesto de caminhoneiros - Mauro Pimentel - 25.mai.18/AFP

Antecedentes

A rodovia foi uma das primeiras a serem concedidas e uma série de problemas, a partir de 2013, impediu o cumprimento do contrato.

A empresa alega que os estudos do governo foram mal feitos, superestimando a demanda de veículos entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora (MG), o que exige reequilíbrio contratual —um dos motivos para a insuficiência de recursos a serem investidos na ampliação das pistas, especialmente na subida da serra, entre Rio e Juiz de Fora (MG).

Por outro lado, o controlador da Triunfo, a dona da Concer, foi envolvido na operação Lava Jato, dificultando ainda mais a situação da concessionária.

"Já não há possibilidade jurídica de prorrogação do contrato de concessão, o que demanda medidas urgentes do poder concedente e da agência reguladora para a realização de novo processo licitatório", escreveu o relator do processo, ministro Walton Alencar.

Em seu voto, ele afirma que inúmeras auditorias e fiscalizações do TCU comprovaram a precaríssima atuação da Concer.

Já em 2014, a concessionária era a que possuía maior índice de descumprimento das obrigações contratuais e com a maior tarifa de pedágio por 100km, segundo o relatório do TCU.

"É também a que apresenta maior percentual de investimentos não executados em cada exercício, aproximando-se de 100% em alguns anos, índices esses perfeitamente coerentes com a percepção, pelos usuários, de má conservação da rodovia", escreveu Alencar.

Ainda segundo o relatório, as obras de duplicação da subida da serra foram financiadas com aportes federais não previstos por meio de procedimentos totalmente irregulares e seguem paralisadas após a comprovada identificação pelo TCU de sobrepreço de R$ 276,9 milhões.

Diante do quadro de descumprimento generalizado do contrato, a ANTT abriu processo de caducidade, mas a empresa foi à Justiça. No STJ, a decisão foi pela permanência da companhia até que uma nova licitação fosse realizada.

Com Diego Felix