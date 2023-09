The New York Times

Joe Biden é um presidente impopular e, sem alguma recuperação, poderia facilmente perder para Donald Trump em 2024. Isso não é uma grande surpresa por si só: seus dois predecessores também eram impopulares nessa fase de seus mandatos, também estavam em perigo em suas tentativas de reeleição.

Mas com Trump e Barack Obama, as explicações eram razoavelmente simples. Para Obama, era a taxa de desemprego, 9,1% em setembro de 2011, e as batalhas acirradas sobre o Obamacare. Para Trump, era o fato de que ele nunca foi popular, tornando sua baixa aprovação uma consequência natural de seu mandato.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conclui seu discurso para líderes mundiais durante a Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) - Spencer Platt - 19.set.23/Getty Images via AFP

No entanto, para Biden, houve uma lua de mel normal, meses avaliações razoavelmente altas que terminaram apenas com a caótica retirada das tropas americanas do Afeganistão. E desde então, tem sido difícil destilar uma explicação única para o que tem mantido seus números ruins.

A economia está melhor do que no primeiro mandato de Obama, a inflação está diminuindo e a temida recessão não se materializou. As guerras culturais e as batalhas contra a Covid que prejudicaram os democratas não são mais centrais, e as guerras culturais pós-Roe parecem ser um terreno mais amigável. A equipe de política externa de Biden defendeu a Ucrânia sem (até agora) uma escalada perigosa com os russos, e o democrata até mesmo entregou o bipartidarismo legislativo, cooptando promessas trumpistas sobre política industrial ao longo do caminho.

Isso criou uma perplexidade entre os partidários democratas sobre por que tudo isso não é suficiente para dar ao presidente uma liderança decente nas pesquisas. Eu não compartilho dessa perplexidade. Mas acho que há uma verdadeira incerteza sobre quais das forças que estão prejudicando a avaliação de Biden são as mais importantes.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Comece com a teoria de que os problemas de Biden estão principalmente relacionados à inflação —que as pessoas simplesmente odeiam o aumento dos preços e ele não é creditado por evitar uma recessão porque os aumentos salariais foram consumidos pela inflação até recentemente.

Se este for o principal problema, então a Casa Branca não tem muitas opções além de paciência. O pecado inflacionário original da administração, o gasto excessivo no American Rescue Plan Act, não será repetido, e além da possibilidade de um armistício na Ucrânia aliviar um pouco a pressão sobre os preços de combustíveis, não há muitas alavancas políticas para puxar. A esperança é que a inflação continue a diminuir, os salários reais aumentem consistentemente e, em novembro de 2024, Biden receba o crédito econômico que não está recebendo agora.

Mas talvez não seja apenas a economia. Em várias pesquisas, Biden parece estar perdendo apoio de minorias, continuando uma tendência da era Trump. Isso levanta a possibilidade de que haja uma ressaca de questões sociais para os democratas, em meio à qual, mesmo quando a "wokeness" não está em destaque, o fato de o núcleo ativista do partido estar tão à esquerda gradualmente empurra os afro-americanos e hispânicos culturalmente conservadores em direção ao Partido Republicano —assim como os democratas brancos culturalmente conservadores se afastaram lentamente da coalizão republicana entre os anos 1960 e 2000.

Bill Clinton temporariamente interrompeu esse desvio para a direita ao escolher deliberadamente brigas públicas com facções à sua esquerda. Mas essa não tem sido a estratégia de Biden. Ele se moveu um pouco para a direita em questões como imigração, nas quais a visão política progressista encontrou obstáculos. Mas ele não faz alarde sobre suas diferenças com sua ala mais à esquerda. Não espero que isso mude —mas pode estar custando a ele de maneiras um tanto invisíveis para os progressistas no momento.

Ou talvez o grande problema seja apenas uma ansiedade latente em relação à idade de Biden. Talvez sua avaliação nas pesquisas tenham caído primeiro na crise do Afeganistão porque ela mostrou o absenteísmo público que muitas vezes caracteriza seu mandato. Talvez alguns eleitores simplesmente assumam que um voto em Biden é um voto para a desventurada Kamala Harris. Talvez exista apenas uma espécie de bônus de vigor nas campanhas presidenciais que dá a Trump uma vantagem.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

Nesse caso, um líder diferente com as mesmas políticas poderia ser mais popular. No entanto, sem nenhuma maneira de criar tal líder, tudo o que os democratas podem fazer é pedir a Biden que mostre mais vigor público, com todos os riscos que isso possa acarretar.

Mas pelo menos isso é uma estratégia, de certa forma. O problema mais difícil de ser abordado pelo titular pode ser o véu de depressão e pessimismo geral que paira sobre os americanos, especialmente os mais jovens —que foi agravado pela Covid— mas parece estar enraizado em tendências sociais mais profundas.

Não vejo nenhuma maneira óbvia para Biden abordar essa questão por meio de uma posição presidencial normal. Eu não recomendaria atualizar o discurso de mal-estar de Jimmy Carter com a fala terapêutica do progressismo contemporâneo. Também não acho que o presidente seja adequado para partir em cruzada contra a loucura digital ou ser um arauto de um renascimento religioso.

Biden foi eleito, em parte, ao se apresentar como uma figura de transição, uma ponte para um futuro mais jovem e otimista. Agora ele precisa de alguma crença geral nesse futuro mais brilhante para ajudá-lo a se reeleger. Mas onde quer que os americanos possam encontrar tal otimismo, provavelmente já passamos do ponto em que um presidente aparentemente decrépito possa esperar gerá-lo por si só.