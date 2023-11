A escritora Conceição Evaristo está prestes a publicar sua releitura de uma das obras máximas da literatura brasileira: "A Hora da Estrela".

A escritora mineira Conceição Evaristo

"Macabéa: Flor de Mulungu", que será lançado pela Oficina Raquel na Festa Literária Internacional de Paraty, é um conto centrado na mesma protagonista emblemática de Clarice Lispector, agora sob o olhar de uma das mais celebradas autoras negras do país.

Ilustrada por Luciana Nabuco, a obra reinventa de forma crítica a história de Macabéa, uma mulher dolorida e marcada pelo silenciamento.

Nas palavras de Evaristo, a personagem é "uma das mais instigantes criadas por Clarice". "Ela apresenta uma certa placidez diante da vida, então eu quis criar uma Macabéa mais ativa e que fosse uma força-geratriz de vida."

O fotógrafo Araquém Alcântara retrata em 'Amazônia das Crianças', editado pela TerraBrasil, a vida de 15 meninos e meninas da região, com texto de Morris Kachani

LUGAR DE FALA O mercado de livros digitais traz boas novidades para o mês da Consciência Negra. A plataforma Skeelo lança, em ebook e audiolivro, uma obra inédita da americana Pauline E. Hopkins, precursora dos romances de ficção científica afrofuturista, chamada "Do Mesmo Sangue". E a Audible disponibiliza um audiolivro do romance "Úrsula", clássico de Maria Firmina dos Reis, lido pela atriz Erika Januza. Os ouvintes terão acesso gratuito à obra de 20 de novembro a 19 de dezembro.

ENCRUZILHADAS A Boitempo comprou o livro mais recente da intelectual americana Patricia Hill Collins, autora de "Pensamento Feminista Negro" que esteve no Brasil em junho. "Lethal Intersections", ou interseções letais, pensa como a violência afeta as pessoas de forma distinta de acordo com sua raça, classe, nacionalidade e sexualidade —e um dos capítulos reflete sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, há cinco anos. Deve sair em 2024.

CANTA O SABIÁ O poeta Gonçalves Dias completou seus 200 anos de nascimento em agosto. Para marcar a data, os professores Andréa Sirihal Werkema e Wilton José Marques —que acaba de ser premiado pela Biblioteca Nacional por um outro estudo sobre Machado de Assis— publicam "A Ideia com a Paixão" pela editora Alameda. O livro reúne 12 estudos de pesquisadores contemporâneos sobre o autor da "Canção do Exílio".

LAS PIEDRAS Vencedora como livro do ano do último prêmio Jabuti, a coletânea poética "Também Guardamos Pedras Aqui", da Nós, vai ganhar traduções na Espanha e no México, depois de já ter sido editada na França. Sua autora, a ribeirão-pretana Luiza Romão, é presença confirmada na programação principal da Flip.