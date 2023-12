É difícil definir em poucas palavras o que é a Seiva, nova empreitada de Daniel Lameira. O editor prefere dizer apenas que essa é sua nova marca.

O editor Daniel Lameira, que saiu da Antofágica e agora cria a Seiva - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O projeto tem em vista publicar livros que ainda representam lacunas no mercado, mas acima de tudo quer atrair e estimular uma comunidade de pessoas criativas por diversos meios.

"A ideia é expandir a experiência do curso ‘Vida do Livro’ e as trocas com comunidades que nós promovíamos na Aleph e na Antofágica", afirma. "Mas a editora é que vai estar a serviço da comunidade, e não o contrário."

O objetivo da Seiva é munir qualquer pessoa interessada em produzir arte com ferramentas como cursos, newsletters, podcasts e até livros. Lameira quer que potenciais artistas rompam com seus medos e entendam o que precisam para entrar de vez na vida criativa —sejam eles escritores, fotógrafos, ceramistas ou o que quer que desejem.

As publicações da marca, então, vão girar em torno desse tema. Já há três livros inéditos programados para o próximo ano —a ideia é chegar a oito ou dez ainda em 2024.

O primeiro vai ser "Arte e Medo", de David Bayles e Ted Orland, que tem como subtítulo em sua versão original algo como "os perigos e recompensas de fazer arte". Em seguida, vem "Anatomia da História", um guia clássico nos estudos de roteiro, e "Como Criar Histórias", publicação da americana Ursula K. Le Guin.

Passada a decantação da mensagem e da identidade visual da Seiva, lançada nesta semana, Lameira prepara um curso com a apresentadora Livia Piccolo sobre storytelling —conscientizando sobre como nós consumimos narrativas o dia todo sem notar— e sonha com um grande curso sobre a arte de contar histórias, com aulas revezadas entre autores brasileiros célebres.

'Confident Reader', pintura de de Oláníyì Omótáyò, compõe a capa de 'Sr. Loverman', romance da premiada Bernardine Evaristo que sai pela Companhia das Letras em fevereiro - Divulgação

CAÇA ÀS BRUXAS A Boitempo vai publicar o próximo livro da filósofa Judith Butler, "Quem Tem Medo do Gênero?", ao mesmo tempo de seu lançamento mundial, em março. Na sua primeira obra não acadêmica, a autora referencial da teoria queer discute por que o gênero é mobilizado em discursos de líderes conservadores para criar pânico moral.

POBRE DE MARRÉ E a Morro Branco vai publicar o romance "Demon Copperhead", com o qual a americana Barbara Kingsolver dividiu o prêmio Pulitzer de ficção com o argentino Hernán Díaz neste ano. A história é uma releitura contemporânea de "David Copperfield", de Charles Dickens.