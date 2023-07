Conheça o novo restaurante de Campos do Jordão, onde se chega de maria-fumaça

São Paulo (SP)

Neste inverno, Campos do Jordão inaugurou um restaurante que promete conquistar os turistas da Serra da Mantiqueira não só pelo paladar, mas pela "viagem" até ele. É o Casa Bambuí, inaugurado dentro do parque homônimo, um novo complexo de lazer do tradicional Grupo Toriba, que toca outros oito restaurantes na região.

Passeio em uma maria-fumaça dos anos 20 é um dos atrativos do Parque Bambuí, e uma das paradas é no novo restaurante do parque, o Casa Bambuí - Divulgação

Comandando pela chef Anouk Migotto, do Donna Pinha (em Santo Antônio do Pinhal, também na serra da Mantiqueira), o Casa Bambuí chega com uma proposta de comida afetiva, "que remete ao aconchego de casa de vó", respeitando a sazonalidade dos ingredientes e valorizando os produtores locais. Tanto que um dos destaques do cardápio é a "panela da chef", sugestão que muda a cada dia conforme a inventividade de Migotto.

O carro-chefe da casa, cuja cozinha é aberta ao salão, é a "Entrando nos trilhos", uma entrada que traz bolinhos e croquetes com queijo, cogumelos e truta defumada. Há ainda massas, e também opções veganas da entrada à sobremesa, incluindo até uma receita de Faux Gras, versão vegana do clássico francês foie gras.

O clima ferroviário, no entanto, começa bem antes das entradas do cardápio. Para chegar à Casa Bambuí, os visitantes deixam o carro ou desembarcam do táxi na entrada do Parque Bambuí e, de lá, embarcam em uma maria-fumaça dos anos 1920 que passeia por todo parque até chegar ao restaurante.

O passeio de trem, entretanto, é pago à parte. A ida e volta para o Casa Bambuí custa R$ 40 por passageiro e, além disso, há ainda o ingresso do parque - são R$ 40 por pessoa mas, neste caso, 50% é revertido em consumação no restaurante. Quem quiser levar seu animalzinho de estimação pode ficar à vontade, já que a casa também conta com espaço pet-friendly.

Além do Casa Bambuí, o Parque Bambuí (que faz parte da Fazenda Toriba, da família fundadora do grupo) oferece diversas atrações dentro dos seus 336 mil m² de natureza. É possível fazer trilhas cercadas por árvores centenárias, praticar esportes, contemplar três lagos de águas cristalinas com patos, gansos e barquinhos a remo e até intervenções artísticas como escultura "Voos dos Pássaros", do artista visual Eduardo Srur - que antes estava instalada no Parque do Povo, em São Paulo.

Quem, em vez dos vinhos da adega do Casa Bambuí, preferir beber cerveja, também conta com outro destino certo dentro do parque: uma nova unidade da GÅRD. A cervejaria artesanal que já recebe os cervejeiros de plantão no Horto Florestal de Campos do Jordão oferecerá, dentro do parque, quatro diferentes rótulos da bebida, uma seleção de petiscos e bolinhos serranos e também o "currywurst", salsicha artesanal com molho especial à base de tomate e curry, inspirado nas comidas de rua de Berlim.

Casa Bambuí

Parque Bambuí - Rua Fausi Rachid, 871, Jardim Toriba, Campos do Jordão, SP. Todos os dias, das 12h às 17h. É necessário fazer reserva pelo telefone (12) 99704-5486