Receita de salada de tomate com gergelim é perfeita sozinha ou como acompanhamento

The New York Times

Esta salada simples, mas deslumbrante, celebra a beleza dos tomates e destaca sua doçura com um vinagrete de gergelim. Use um azeite suave que combina bem com molho de soja e óleo de gergelim; evite usar um azeite mais picante que pode ser amargo. O molho e os tomates podem ser preparados separadamente algumas horas antes e guardados na geladeira. Os tomates vão liberar sucos enquanto esperam, o que pode diluir o molho, então sirva a salada com molho extra ao lado. A sobra do molho pode ser refrigerada por até uma semana e fica deliciosa regada sobre arroz, frango assado e salada verde.

Salada de tomate com gergelim - Armando Rafael/NYT

Pronto em menos de uma hora, esse prato combina com churrasco, hambúrgueres, frango grelhado ou até frutos do mar.

SALADA DE TOMATE

Rendimento: 6 a 8 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

Ingredientes:

½ xícara (chá) de azeite extravirgem

6 colheres (sopa) de molho de soja (de preferência, com baixo teor de sódio)

2 colheres (sopa) de vinagre branco destilado

2 colheres (sopa) de óleo de gergelim torrado

1 colher (chá) de alho picado

1 colher (chá) de açúcar granulado ou mais, a gosto

1,5 kg de tomates diversos: os grandes picados ou fatiados e os pequenos cortados ao meio

Sal kosher e pimenta-do-reio

¼ xícara de manjericão picado

Modo de fazer

1. Em uma tigela média, misture o azeite, o molho de soja, o vinagre, o óleo de gergelim, o alho e o açúcar; mexa bem até misturar

2. Arrume os tomates numa travessa e tempere com sal e pimenta. Regue com metade do molho e cubra com manjericão. Sirva o molho restante ao lado

Traduzido por Luiz Roberto M