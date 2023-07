No Dia da Lasanha, aprenda uma versão mineira do prato com ragu de linguiça

A lasanha é um dos pratos da cozinha italiana mais populares no mundo, sobretudo no Brasil. O prato evoluiu ao longo dos séculos, influenciado por diferentes culturas e tradições culinárias. De tão querida, a massa ganhou uma data dedicado à ela, o Dia da Lasanha, comemorado em 29 de julho.

A origem do prato não é muito certa. Uma das referências mais antigas vem do século 3 a.C., conta Ana Jatobá, chef fundadora da Escola de Massas Autênticas. Foi quando o imperador romano Cícero fala de sua paixão para as laganas, espécie de massa longa e plana em tiras, feita com farinha de trigo.

Chef Ana Jatobá preparando a lasanha de ragu de linguiça mineira e queijo d’Alagoa - Divulgação

Ela ainda explica que no século seguinte, o livro de receitas "De Re Coquinaria" (Sobre a Arte da Culinária), do cozinheiro romano Marcus Gavius Apicius, registra o termo, com várias receitas de massa em fatias com recheio em camadas.

Para celebrar esse prato versátil, que permite diversos recheios e molhos, aprenda a receita de uma versão mineira da lasanha, com ragu de linguiça e o queijo D’Alagoa, da serra da Mantiqueira, cuja textura lembra o parmesão.

Lasanha de ragu de linguiça mineira e queijo d’Alagoa

Ingredientes:

Massa

275 g de farinha de trigo

125 g de sêmola

4 ovos

1 pitada de sal

Molho bechamel

300 ml de leite

20 g de farinha de trigo

20 g de manteiga

¼ de cebola

1 folha de louro

2 cravos-da-índia

Sal a gosto

Ragu

800 g de linguiça mineira (pernil) fresca

2 latas de tomate pelati

2 tomates italianos

½ cenoura

½ talo de salsão

1 cebola pequena

50 g de alho-poró

3 dentes de alho

Sal, pimenta-do-reino e ervas a gosto

Montagem

300 g de queijo d’Alagoa ralado

Modo de preparo: