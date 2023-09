Veja como fazer salada vermelha com beterraba e tomate para dias quentes

São Paulo

Neste início de primavera, nada melhor do que uma salada colorida para uma refeição leve. A receita da chef Bel Coelho, do Cuia Café e Restaurante, mistura as texturas das beterrabas assadas com tomatinhos frescos, castanha de baru e cubinhos de queijo feta.

A salada vermelha é acompanhada do molho à base de azeite, vinagre de maçã e suco de gengibre, além de sal e pimenta-do-reino. Folhinhas de manjericão dão um frescor na finalização. Veja o preparo abaixo.

Salada vermelha da chef Bel Coelho - Lari Lopez

SALADA VERMELHA

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes

2 beterrabas médias (300 g)

1 1/2 xícara de tomatinhos cortados em quatro (250 g)

2/3 xícara de queijo feta em cubos (150 g)

1/3 xícara de baru torrado e descascado (90 g)

Manjericão da folha pequeno a gosto

3 colheres de sopa de azeite extra virgem

3 colheres de sopa suco de gengibre

Vinagre de maçã a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto



Preparo