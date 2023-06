A Casa do Porco é eleita 12º melhor restaurante do mundo pelo 50 Best

São Paulo

A Casa do Porco, restaurante dos chefs Janaina e Jefferson Rueda no centro de São Paulo, foi eleito o 12º melhor do mundo pelo 50 Best, premiação considerada o "Oscar da gastronomia global". O restaurante caiu cinco posições em relação ao ano passado, quando alcançou o 7º lugar, sua melhor posição. Em 2019, quando fez sua estreia na lista, ficou em 39º.

A 21º edição do The World’s 50 Best Restaurants aconteceu nesta terça-feira (20) em cerimônia marcada para começar 20h40 em Valência, na Espanha (15h40 no horário de Brasília), com a presença de chefs e restaurateurs de todo o mundo.

Churrasco com corte do dia, glacê defumado e salada de palmito pupunha d'A Casa do Porco Bar - Mauro Holanda/Divulgação

O restaurante Central, em Lima, foi eleito o melhor do mundo. Dirigido pelos chefs Pía León e Virgilio Martinez, apresenta a biodiversidade do Peru, país que se tornou um destino gastronômico internacional. Aberto em 2013, nos últimos anos o restaurante tem se dedicado a uma pesquisa de ingredientes e técnicas ancestrais, mantidos por comunidades nativas anteriores à colonização espanhola.

O restaurante espanhol Disfrutrar, em Barcelona, Espanha, ficou na segunda posição.

Este é o pior desempenho do Brasil na premiação dos cem melhores restaurantes do mundo desde 2015, quando o país foi representado por dois endereços: o D.O.M., em 9º lugar, e o Maní, em 41º.

Na premiação do ano passado, realizada em Londres, o Brasil esteve representado por dois restaurantes: o Oteque, no Rio de Janeiro, em 47º, e a Casa do Porco, em São Paulo, ficou na 7ª posição —subindo dez postos. A melhor posição já alcançada por um brasileiro no ranking foi o 4º lugar –ocupada pelo D.O.M., casa comandada por Alex Atala, em 2012.

A primeira colocação de 2022 ficou com o restaurante dinamarquês Geranium, reforçando a influência nórdica no panorama global da gastronomia. Desde que o Noma ascendeu ao panteão dos melhores restaurantes do mundo há mais de uma década, aumentou a atenção para a cozinha feita na região.

Eleito melhor restaurante do mundo cinco vezes, o Noma, em Copenhague, anunciou no início deste ano que vai encerrar seu serviço regular a clientes no fim de 2024.

No início de junho, a organização do World’s 50 Best Restaurants divulgou a lista estendida da premiação, que vai das posições 51 a 100. Dois restaurantes brasileiros participam: Lasai (58º) e Oteque (76º), ambos no Rio de Janeiro.

O The World’s 50 Best Restaurants foi criado em 2002 e em 2013 a marca fez o lançamento de suas duas primeiras listas regionais: os 50 Melhores Restaurantes da Ásia e os 50 Melhores Restaurantes da América Latina. Quatro anos depois, começou a publicar também a lista dos 50 Melhores Bares do Mundo.

Neste ano, pela primeira vez a cerimônia de premiação latino-americana 50 Best vai acontecer no Brasil, no dia 28 de novembro, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

"Neste momento, temos a chance do mundo olhar para os restaurantes da América Latina. A realização da cerimônia no Rio de Janeiro é positiva para a comunidade gastronômica, para o turismo e hospitalidade do país, gerando buzz no setor da restauração e impulsionando o fluxo de negócios", Rosa Moraes, presidente da região do Brasil para o The World’s 50 Best Restaurants, que produz rankings regionais e globais.

Na data, serão anunciados os vencedores da edição do braço latino-americano do prêmio —que, nos últimos anos, foi encabeçado por restaurantes peruanos, mas que vem contando com maior presença de brasileiros.

Era, há tempos, um desejo da comunidade de chefs e donos de restaurantes que também acontecesse no Brasil —já que comparecem à cerimônia jurados e imprensa estrangeira, o que contribui para que restaurantes locais sejam visitados e tenham mais destaque em futuras edições.

Para chegar à lista final, o prêmio reúne votos de jurados, que escolhem dez estabelecimentos em ordem de preferência que tenham visitado pelo mundo. A única exigência é que pelo menos três deles sejam de fora da área/continente que está representando e que eles confirmem as datas que estiveram nos restaurantes.

Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, chefs d'A Casa do Porco, na premiação do 50 Best, na Espanha - Maria Vargas/Divulgação

A regra foi incorporada desde que a lista passou a ser criticada por muitos pela possibilidade de viés e de interesse entre os votantes e os chefs e seus restaurantes.

Outra regra é que aqueles que alcançam o topo da lista são automaticamente transferidos para a categoria Best of the Best, e por isso não podem mais concorrer ao primeiro lugar.



CONHEÇA OS MELHORES RESTAURANTES DE 2023

1 - Central (Lima)

2 - Disfrutar (Barcelona)

3 - Diverxo (Madri)

4 - Asador Etxebarri (San Sebastián)

5 - Alchemist (Copenhague)

6 - Maido (Lima)

7 - Lido 84 (Gardone Riviera, Itália)

8 - Atomix (Nova York)

9 - Quintonil (Cidade do México)

10 - Table by Bruno Verjus (Paris)

11 - Trèsind Studio (Dubai)

12 - A Casa do Porco (São Paulo)

13 - Pujol (Cidade do México)

14 - Odette (Singapura)

15 - Le Du (Bancoc)

16 - Reale (Castel di Sangro, Itália)

17 - Gaggan Anand (Bancoc)

18 - Steirereck(Viena)

19 - Don Julio (Buenos Aires)

20 - Quique Dacosta (Valência)

21 - Den (Tóquio)

22 - Elkano (Getaria, Espanha)

23 - Kol (Londres)

24 - Septime (Paris)

25 - Belcanto (Lisboa)

26 - Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suíça)

27 - Florilège (Tóquio)

28 - Kjolle (Lima)

29 - Boragó (Santiago)

30 - Frantzén (Estocolmo)

31 - Mugaritz (San Sebastián)

32 - Hiša Franko (Kobarid, Eslovênia)

33 - El Chato (Bogotá)

34 - Uliassi (Senigallia, Itália)

35 - Ikoyi (Londres)

36 - Plénitude (Paris)

37 - Sézanne (Tóquio)

38 - The Clove Club (Londres)

39 - The Jane (Antuérpia, Bélgica)

40 - Restaurant Tim Raue (Berlim)

41 - Le Calandre (Rubano, Itália)

42 - Piazza Duomo (Alba, Itália)

43 - Leo (Bogotá)

44 - Le Bernardin (Nova York)

45 - Nobelhart & Schmutzig (Berlim)

46 - Orfali Bros Bistro (Dubai)

47 - Mayta (Lima)

48 - La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil, França)

49 - Rosetta (Cidade do México)

50 - The Chairman (Hong Kong)

51 - Narisawa (Tóquio)

52 - Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)

53 - Brat (Londres)

54 - Alcalde (Guadalajara)

55 - Ernst (Berlim)

56 - Sorn (Bancoc)

57 - Jordnær (Copenhague)

58 - Lasai (Rio de Janeiro)

59 - Mérito (Lima)

60 - La Cime (Osaka)

61 - Chef’s Table at Brooklyn Fare (Nova York)

62 - Arpège (Paris)

63 - Neolokal (Istambul)

64 - Aponiente (El Puerto de Santa María, Espanha)

65 - Burnt Ends (Singapura)

66 - Turk Fatih Tutak (Istambul)

67 - Le Clarence (Paris)

68 - SingleThread (Healdsburg, Estados Unidos)

69 - Zén (Singapura)

70 - Sud 777 (Cidade do México)

71 - Core by Clare Smyth (Londres)

72 - Sühring (Bancoc)

73 - Cosme (Nova York)

74 - Nusara (Bancoc)

75 - Fyn (Cidade do Cabo)

76 - Oteque (Rio de Janeiro)

77 - Tantris (Munique)

78 - Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Paris)

79 - Nuema (Quito)

80 - Flocons de Sel (Megève, França)

81 - Azurmendi (Larrabetzu, Espanha)

82 - Enigma (Barcelona)

83 - Sazenka (Tóquio)

84 - Meta (Singapura)

85 - Enrico Bartolini (Milão)

86 - Lyle’s (Londres)

87 - Ossiano (Dubai)

88 - Potong (Bancoc)

89 - Mingles (Seul)

90 - Wing (Hong Kong)

91 - Kadeau (Copenhague)

92 - Neighborhood (Hong Kong)

93 - Kei (Paris)

94 - La Colombe (Cidade do Cabo)

95 - Ceto (Roquebrune-Cap-Martin, França)

96 - Ricard Camarena Restaurant (Valência)

97 - Labyrinth (Singapura)

98 - Saison (San Francisco)

99 - Fu He Hui (Xangai)

100 - Maito (Cidade do Panamá)