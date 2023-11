Aprenda a fazer o bao, pão asiático fofinho que pode ser lanche, entrada e até almoço

São Paulo

Um dos lanches mais populares da China, o bao é um pão cozido no vapor e que, justamente por isso, ganha uma massa fofinha e versátil, que pode receber todo tipo de recheio.

Foto da receita de BAO, do criador de conteúdo Daniel Lannes, do Kwai - Divulgação

Na versão adaptada pelo criador de conteúdo Daniel Lannes, que tem um canal no Kwai, o bao leva até uma hora e meia para ficar pronto. No preparo abaixo, Lannes indica que seja usada carne de porco para o recheio, mas é possível fazer com outras variações de proteína ou até com legumes.

Gengibre, mel, gergelim e molho de ostras adicionam sabor ao prato, que pode ser servido como lanche, entrada e até ser prato principal de uma refeição descontraída. Confira abaixo a receita completa.



Receita de bao

Porções: 12

Tempo total: 1h30

Massa

2 colheres de chá de fermento seco

Meia xícara de água morna

2 colheres de açúcar

2 xícaras e meia de farinha

Meia colher de chá de fermento biológico

Meia colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de xícara de óleo

2 colheres de chá de sal

Recheio

Para marinada de 30 minutos:

1/2 kg de carne de porco

1 dente de alho

1/2 colher de chá de sal

1 colher de sopa de açúcar

1 colher e 1/2 de sopa de shoyu

1 colher de sopa de vinagre

1 colher de sopa de mel

Vai na frigideira, antes de jogar a carne marinada

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 cebola pequena picada

1 colher de sopa de gengibre picado

1/2 colher de sopa de açúcar

1 colher e 1/2 de sopa de shoyu

1/4 de xícara de água

1 colher de sopa de amido de milho

1/2 cenoura picada

1/2 colher de sopa de molho de ostra

cebolinha a gosto para finalizar

Modo de preparo

Massa

Misture o fermento biológico com a água morna e deixe descansar por cinco minutos, isso fará o fermento ativar.

Acrescente o açúcar e reserve.

A parte misture a farinha, o bicarbonato e o fermento químico, em seguida acrescente óleo e mexa bem.

Despeje a mistura de fermento na mistura de farinha, mexa levemente e adicione o sal.

Transfira para uma bancada polvilhada com farinha de trigo e sove vigorosamente por ao menos 5 minutos.

Unte uma vasilha com óleo, transfira a massa, e cubra com plástico filme e deixe levedar por 45 minutos.

Divida a massa em 12 pedaços e faça bolinhas.

Pegue papel manteiga, corte em 12 quadrados, abra cada bolinha com um rolo até virar um disco não muito fino.

Pincele o óleo em uma metade e dobre.

Coloque essa meia lua em cima do papel manteiga.

Aqueça água em uma panela e com ajuda de uma peneira de metal reta, sem deixar encostar na água, posicione a massa com papel manteiga sobre ela.

Tampe e deixe cozinhar no vapor até crescerem. Ela vai praticamente dobrar de tamanho.

Retire e recheie.

Recheio quente

Junte todos os ingredientes para a marinada e deixe descansando por 30 minutos (se for mais não tem problema)

Em uma frigideira coloque óleo de gergelim e frite o gengibre, depois acrescente a carne marinada e refogue até dourar.

Acrescente cebola, cenoura, molho de ostra, shoyu, e açúcar e refogue mais um pouco.

Acrescente a água para terminar de cozinhar.

Dilua a maisena em um pouco de água e despeje por cima do preparo.

Após engrossar o caldo e ficar brilhante, finalize com cebolinha picada.

Montagem do BAO