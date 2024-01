Receita de frango assado com pera é sofisticada e fica pronta em 40 minutos

Seque bem o frango com papel-toalha e retire o excesso de gordura e pele. Polvilhe com 2 colheres de chá de sal e tempere com pimenta-do-reino. Em uma tigela pequena, misture os flocos de pimenta-calabresa, o cominho, o coentro, o gengibre e o azeite. Passe a mistura por todo o frango e as peras. Ajeite o frango com a pele para cima e as peras com a casca para baixo em uma assadeira untada com óleo ou azeite. Asse até que o frango esteja cozido e as peras estejam macias, o que deve levar de 25 a 30 minutos. Nos últimos 5 minutos, adicione as sementes de girassol à assadeira. Se houver muito óleo quando terminar de cozinhar, incline a assadeira e retire o excesso.