Angelina Jolie abre café em Nova York com menu de chefs refugiados

Na rua Great Jones, 57, em Lower Manhattan, na região sul de Nova York, fica o Atelier Jolie, um pequeno sobrado com exterior grafitado. O endereço, que já foi residência dos artistas Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat, é sede dos novos empreendimentos da atriz e ativista Angelina Jolie: uma boutique de moda e um café –ambos recém-inaugurados.

O espaço foi inaugurado em dezembro do ano passado e apresenta peças feitas com materiais antigos e vintage. No local, os clientes podem ver a primeira coleção de roupas, se houver agendamento prévio, além de experimentar comidas e bebidas de chefs de diversos países.

Atelier Jolie, de Angelina Jolie, fica no antigo estúdio e prédio de Jean-Michel Basquiat - AFP

O café é uma colaboração com a EatOffBeat, empresa que contrata refugiados e imigrantes de minorias de todo o mundo, também presente no Chelsea Market, um dos mercados mais tradicionais da cidade com complexo gastronômico, livrarias, lojas de roupas e arte, além dos escritórios do YouTube e Google.

"Um privilégio estar neste espaço. Faremos o nosso melhor para respeitar e honrar o seu legado artístico com comunidade e criatividade. Espero ver você lá", escreveu Angelina no Instagram da marca.

De segunda a sábado, o café abre suas portas ao público das 11h às 18h, mas não funciona aos domingos. Para agendar a visita ao Atelier Jolie, é necessário enviar um e-mail para atelier@atelierjolie.com.