Folha lança série sobre cozinha rápida em casa com oferta de assinaturas

São Paulo

Cozinhar mais em casa é sempre um sonho de consumo, mesmo para quem não é chegado às panelas: ajuda a ter uma alimentação mais saudável, economizar e, de quebra, exibir os dotes culinários nas redes sociais –para os fãs.

Para fazer com que o hábito se torne realidade na correria do dia a dia, a Folha lança nesta terça (27) a série "Cozinha Rápida em Casa", especial com dicas para ajudar na hora de comprar ingredientes, escolher receitas e congelar a comida da forma correta.

Salada de bacalhau com grão-de-bico - Eduardo Knapp/Folhapress

Publicada semanalmente, a série "Cozinha Rápida em Casa" é exclusiva para assinantes. Com este lançamento, a Folha oferece uma promoção especial que dá desconto na adesão à assinatura premium: por R$ 9,90 por mês ao longo de um ano é possível ter acesso a todo o conteúdo publicado pelo jornal e compartilhá-lo com mais cinco pessoas e ainda usufruir do Clube Folha Gourmet, que oferece descontos e vantagens exclusivas em mais de 200 bares e restaurantes. Aproveite para fazer sua assinatura agora, clique aqui.

Além disso, assinantes têm acesso a uma área exclusiva para salvar suas receitas favoritas no CozinhAÍ, ferramenta lançada pela Folha que usa inteligência artificial para gerar receitas culinárias.

Ao final da série, as reportagens e receitas do "Cozinha Rápida em Casa" serão compiladas no formato de ebook –permitindo que o leitor guarde seu conteúdo como um guia para cozinhar melhor no dia a dia.

O primeiro capítulo vai mostrar como usar bases prontas de grãos e sementes, como lentilha, grão-de-bico e feijão, para deixar a rotina mais prática e rápida. Outros temas abordados são como dar sabor a proteínas, com ideias de marinadas, molhos para finalização e para a hora de assar, e como tornar legumes e verduras mais atraentes para crianças. Além de dicas, as reportagens serão acompanhadas de receitas.

Uma pesquisa feita pelo Datafolha para o especial O Melhor de São Paulo Gastronomia - Restaurantes, Bares & Cozinha mostra que 44% dos paulistanos das classes A e B têm o hábito de cozinhar ao menos cinco dias por semana. O levantamento foi feito entre 6 e 21 de junho do ano passado, com 2.016 entrevistados.